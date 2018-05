Маск розповів про Tesla з двома моторами

Глава компанії Tesla Ілон Маск розкрив подробиці про електромобіль Model 3 з двома моторами, який компанія готує до випуску.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Tesla dual motor means there is a motor in front & a motor in rear. One is optimized for power & one for range. Car drives fine even if a motor breaks down. Helps ensure you make it to your destination & don’t get stuck on side of road in potentially unsafe conditions. — Elon Musk (@elonmusk) 20 травня 2018 р.

Повнопривідний автомобіль отримає два двигуна - в передній і задній частинах автомобіля. У разі відмови одного з двигунів, машина зможе продовжити рух на другому.

Tesla AWD is dual motor, so you can fully drive the car even if one breaks — Elon Musk (@elonmusk) 20 травня 2018 р.

Один з двигунів розрахований на рух з максимальною швидкістю, другий - на максимальний пробіг.

Максимальна швидкість електромобіля - 250 кілометрів на годину. До майже 100 кілометрів на годину він буде розганятися за 3,5 секунди.

Tesla dual motor, all-wheel drive performance Model 3:

3.5 sec 0-60mph

155 mph Top Speed

310 mile Range — Elon Musk (@elonmusk) 20 травня 2018 р.

Заряду батареї буде вистачати на 500 кілометрів шляху.

Ціна на нову Tesla Model 3 становитиме 78 тисяч доларів.

Cost of all options, wheels, paint, etc is included (apart from Autopilot). Cost is $78k. About same as BMW M3, but 15% quicker & with better handling. Will beat anything in its class on the track. — Elon Musk (@elonmusk) 20 травня 2018 р.

Нагадаємо, засновник Tesla Ілон Маск в своєму листі акціонерам компанії повідомив про майбутню реорганізацію компанії.

Економічна правда