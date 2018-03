В ЕС недовольны выполнением Украиной их требований

В Европейском союзе создали неофициальный документ, в котором указано, что Украина не в полной мере выполняет требования Евросоюза и Международного валютного фонда.

Об этом сообщил из Брюсселя корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"13 стран-членов ЕС и близких союзников Украины создали неофициальный документ перед обсуждением Совета министров иностранных дел 19 марта, в котором говорится, что "правительство не в полной мере выполняет контрольные показатели ЕС и МВФ. Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают о рисках отката", - сообщил Йозвяк.

13 EU member states & close allies of #Ukraine have authored a non-paper ahead of the FAC discussion on 19 March stating that "the government is not fully delivering on EU and IMF benchmarks. Civil society activists and experts warn of the risk of backsliding."