В ЕС недовольны выполнением Украиной их требований

В Европейском союзе создали неофициальный документ, в котором указано, что Украина не в полной мере выполняет требования Евросоюза и Международного валютного фонда.

Об этом сообщил из Брюсселя корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"13 стран-членов ЕС и близких союзников Украины создали неофициальный документ перед обсуждением Совета министров иностранных дел 19 марта, в котором говорится, что "правительство не в полной мере выполняет контрольные показатели ЕС и МВФ. Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают о рисках отката", - сообщил Йозвяк.

13 EU member states & close allies of #Ukraine have authored a non-paper ahead of the FAC discussion on 19 March stating that "the government is not fully delivering on EU and IMF benchmarks. Civil society activists and experts warn of the risk of backsliding." — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 марта 2018 г.

Как сообщалось, Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества вероятно прекратится.

Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светитпроблемами с платежеспособностью государства.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

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Экономическая правда