В НБУ допускают досрочное прекращение программы МВФ

Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества вероятно прекратится.

Об этом в интервью Українським новинам сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Сейчас мы заново оцениваем, насколько это вероятно, но чисто технически, первый квартал уже не выглядит реальным. Более реалистично уже получение транша во 2-м квартале. Когда мы получим транш, в первом или втором квартале значения для инфляции особого нет. Важнее сам факт продолжения сотрудничества", - сообщил Сологуб.

По мнению замглавы НБУ, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала (конца июня), будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится.

"Если теоретически украинское правительство за 2 месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая", - ответил он на вопрос о том, выделяет ли МВФ кредиты странам, в которых предстоят выборы.

Ранее Национальный банк прогнозировал получение 2-х траншей от МВФ в первом и третьем квартале 2018 года на общую сумму 3,5 млрд долларов.

Однако из-за замедления проведения реформ транш, скорее всего, будет перенесен на 2-й квартал.

Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светит проблемами с платежеспособностью государства.

По словам Данилюка, для получения транша Украина должна выполнить три основных шага.