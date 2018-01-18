Данилюк: Отсутствие кредитов МВФ - один из факторов падения гривни

Прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светит проблемами с платежеспособностью государства.

Об этом заявил министр финансов Александра Данилюк в эфире "5 канала".

Он высказал мнение, что Украина может выполнить условия для получения очередного транша кредита МВФ в первом квартале текущего года.

"Моя задача как министра финансов - продолжить успешную работу с МВФ. Когда мы имеем программу с МВФ, то можем получить дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС. Эти деньги сейчас важны", - сказал чиновник.

"Я надеюсь, что в первом квартале мы будем иметь закон об антикоррупционном суде", - добавил министр.

Он отметил, что затягивание с восстановлением финансирования от МВФ является одним из факторов ослабления гривни.

Нынешний объем резервов НБУ (6,7 млрд долл "чистыми" - ред) Данилюк назвал комфортным уровнем.

Глава Минфина подчеркнул, что в случае отсутствия кредитов МВФ Украине придется искать альтернативные источники финансирования, не так просто.

По словам Данилюка, для получения транша Украина должна выполнить три основных шага.

Напомним, ранее банкиры рассказали, когда может начаться укрепление гривни.