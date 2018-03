В ЄС незадоволені виконанням Україною їхніх вимог

У Європейському союзі створили неофіційний документ, в якому зазначено, що Україна не в повній мірі виконує вимоги Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив з Брюсселя кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter.

"13 країн-членів ЄС і близьких союзників України створили неофіційний документ перед обговоренням Ради міністрів закордонних справ 19 березня, в якому говориться, що "уряд не в повній мірі виконує контрольні показники ЄС і МВФ. Активісти громадянського суспільства і експерти попереджають про ризики відкочування", - повідомив Йозвяк.

