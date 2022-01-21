Украина инвестировала 600 млн евро в рамках подготовки к синхронизации с европейской ENTSO-E

Герман Галущенко фото: минэнерго

В рамках подготовки к синхронизации с европейской энергосетью ENTSO-E Украина инвестировала в модернизацию энергосистемы более 600 млн евро.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге в Брюсселе по результатам встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина сама инвестировала более 600 млн. евро в модернизацию энергосистемы для этой синхронизации (с европейской энергосистемой). Сейчас мы на финальном этапе", - сказал министр.

"В этом году мы планируем изолированный режим – дважды, зимой и летом, и после этого мы сможем показать, что энергосистема готова к объединению", – добавил он.

По его словам, для синхронизации осталось решить несколько технических вопросов.

"На самом деле мы уже все сделали. Есть несколько технических вещей, которые необходимо доделать", - отметил Галущенко.

Он заверил, что в Украины есть абсолютная поддержка Европы в своем стремлении объединиться с европейской энергосистемой.

"Есть абсолютная поддержка Украины, официальная поддержка наших планов синхронизации", – резюмировал министр.

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Напоминаем:

17 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла окончательное решение о сертификации НЭК "Укрэнерго" по стандартам ISO.

Сертификация Укрэнерго является одним из условий синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E.

НЭК "Укрэнерго" планирует подать заявку на статус члена-наблюдателя в европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E.

ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 операторов в 36 странах Европы.

Консорциум европейских операторов систем передачи подтвердил возможность синхронизации Объединенной энергосистемы Украины с европейской сетью передачи электроэнергии ENTSO-E.