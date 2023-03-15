Україна перемогла РФ у справі про "борг Януковича", але є нюанс. Що означає рішення Англійського суду?

Англійський суд став на сторону України у справі про “борг Януковича”. Що далі?

Верховний суд Англії та Уельсу став на бік України та визнав законними її доводи про те, що наприкінці 2013 року 3 млрд дол наша держава взяла у Росії під тиском.

Це означає, що Україні не доведеться повертати країні-агресорці "борг Януковича", а подальшу долю цієї справи вирішуватимуть суди нижчих інстанцій.

Що сталося?

15 березня Верховний суд Англії виніс рішення за підсумками розгляду позову Росії проти України щодо повернення позики за єврооблігаціями на 3 млрд дол, більш відомого як "борг Януковича".

Суд відхилив два заперечення захисту, які стосувалися незаконності емісії єврооблігацій – Україна наполягала на тому, що зазначені цінні папери у грудні 2013 року випустили з порушенням внутрішнього законодавства.

Проте суд визнав "достатніми та сильними" доводи про те, що цей борг брався під примусом Росії.

Так, захист стверджував, що внаслідок погроз, здійснюваних РФ ще до випуску єврооблігацій, та актів економічної і військової агресії з її боку, Україна була позбавлена права вибору та внаслідок примусу, зрештою уклала угоду про отримання позики.

Фактично, розгляд справи Верховним судом Англії відбувся наприкінці 2021 року – до початку великої війни. Тому широкомасштабна агресія Росії після 24 лютого 2022 року не враховувалася під час ухвалення цього рішення. Однак наразі суд зазначив, що надалі не може ігнорувати цього факту.

Своїм рішенням, суд відправив справу "боргу Януковича" на повторний розгляд у першу інстанцію англійського судочинства. Важливо, що цей розгляд проходитиме за повною процедурою та у відкритому засіданні.

Цього разу слухання стосуватимуться "примусу та тиску", який чинила на Україну Росія у 2013 році та після цього, наслідком чого і став випуск єврооблігацій на 3 млрд дол.

"Велика перемога справедливості та верховенства права. Верховний Суд Англії дійшов до висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії Росії мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання у англійському суді", – коментують рішення в Міністерстві фінансів.

Що це означає?

Суд фактично відхилив вимоги РФ про погашення Україною заборгованості на 3 млрд дол. Водночас якщо Росія вирішить продовжувати судитися за ці кошти, то всю процедуру оскарження Кремль повинен проходити з початку.

Іншими словами, якщо Росія не захоче продовжувати судитися за "борг Януковича", то Україні не доведеться виплачувати 3 млрд дол, проценти і штрафи, які нарахували по ньому з 2015 року. Цей борг Україна просто спише зі своїх рахунків. Власне на цьому захист і наполягав, а відтак рішення Верховного суду можна назвати перемогою української сторони.

Однак ймовірність того, що Росія відмовиться від своїх вимог за боргом низька. "Навряд чи хтось у Московії готовий взяти на себе відповідальність за те, що пробачив комусь три мільярди доларів, та ще у такий тяжкий час", – вважає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Хоча навряд чи подальші суди у цій справі будуть приємними для Кремля, оскільки на них росіянам доведеться доводити, що вони не чинили на Україну ніякого тиску. Врешті-решт, такі слухання можуть зайти у площину російської агресії проти України, і суд вимагатиме від Росії відкривати усі факти, які підтверджують або спростовують цю агресію.

"Тепер на росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що в подальшому були використані росією як один із інструментів зброї проти України.

Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у даній справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій", – пояснюють у Мінфіні.

Про який борг йдеться?

"Боргом Януковича" називають заборгованість України перед РФ за єврооблігаціями, які уряд випустив в останні місяці президентства Віктора Януковича. Тоді дві держави домовились про те, що росіяни нададуть Україні кредит на загальну суму 15 млрд дол.

Як виявиться згодом, фактично це була така собі "плата" за відмову України в підписанні асоціації з Європейським Союзом на саміті Східного партнерства ЄС 27 листопада 2013 року.

Радість Віктора Януковича від отримання російського кредиту, обернеться для нього втечею з України, а для Владіміра Путіна - втратою 3 млрд дол GETTY IMAGES

Вже в грудні того ж року надійшов перший транш цієї позики обсягом 3 млрд дол. Другий транш – на суму 2 млрд дол – мав надійти у лютому 2014 року. Але після втечі Януковича РФ вирішила не продовжувати кредитування.



Умови євробондів, які російська сторона встигла випустити, були неринковими. Зокрема, ставка за ними складала лише 5% річних, проти 8-10% під які Україна запозичувала на ринку і ті часи. Повернути кошти з відсотками наша держава мала рівно через два роки.

"Борг Януковича" не був міждержавною позикою, а існував у вигляді єврооблігацій, випущених за англійським правом на Ірландській фондовій біржі. Придбав їх не російський уряд, а Фонд національного багатства РФ (ФНБ), у якому накопичуються надлишкові кошти від продажу російських вуглеводнів.

Які аргументи відкинув суд?

Перший – це те, що розміщення єврооблігацій відбулося з порушенням українського законодавства.

Річ у тім, що уряд Миколи Азарова порушив вимоги бюджету щодо максимального розміру зовнішніх запозичень. Відповідну "стелю", шляхом внесення змін до закону про бюджет, Рада підняла вже після отримання коштів. В суді Україна наполягала, що уряд не мав права робити такі запозичення.

Верховний суд відхилив ці аргументи, оскільки вважає, що Україна, як визнана Британією держава, є суб'єктом фінансових відносин та має нести відповідальність за своїми зобов'язаннями незалежно від порушення чи дотримання внутрішніх процедур, в межах яких їх випустили.

"Борг Януковича" порушував і вимоги російського законодавства. Зокрема, ФНБ дозволялось купувати цінні папери лише з найвищим кредитним рейтингом ("ААА"). А рейтинг українських євробондів був на п'ять позицій нижче – "В-".

Для того, аби провести цю операцію, за день випуску Україною єврооблігацій уряд РФ ухвалив постанову, якою дозволив порушувати цю вимогу за наявності "спеціального доручення". І його той же уряд надав.

Отримані 3 млрд дол надійшли до державного бюджету і одразу ж були витрачені тодішнім урядом Азарова на латання "дір".

За даними ексголови НБУ (лютий-червень 2014 року) Степана Кубіва, отримані кошти Україна одразу ж повернула назад РФ. "Російський кредит на 3 мільярди доларів, отриманий Україною в грудні 2013 року, був відразу ж направлений назад до РФ як розрахунок за російський газ", – заявив він у квітні 2014 року.

Що Україна робила з боргом?

Повернути тіло кредиту Україна мала в грудні 2015 року. До того часу уряд навіть виплачував на користь РФ процентні платежі на загальну суму 233 млн дол.

Це при тому, що протягом 2015 року Україна домовлялася зі своїми комерційними кредиторами про реструктуризацію державного боргу. Переговори тривали пів року й закінчилися згодою майже всіх власників українських єврооблігацій піти на поступки та реструктуризувати заборгованість.

Єдина сторона, від якої не було згоди на це – Росія. Вона відмовилася обговорювати реструктуризацію "боргу Януковича" на загальних умовах, наполягаючи на суверенному, а не комерційному, характері позики.

У грудні 2015 року уряд запровадив мораторій на виплату боргу за вказаними єврооблігаціями.

Як Україна та Росія судилися за "борг Януковича"?

17 лютого 2016 року траст The Law Debenture Trust Corporation PLC, що діє за вказівкою РФ, подав до Високого суду Англії позов про стягнення заборгованості з України.

У своїх запереченнях українська сторона вказала, що укладена угода недійсна, і не підлягає примусовому виконанню з ряду причин. Серед них, крім раніше згаданих, тиск з боку РФ впродовж 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС, а також військове вторгнення на територію Криму та подальша анексія півострова.

29 березня 2017 року Високий Суд Лондона фактично погодився з позицією Росії. Він відхилив доводи України та зобов'язав її погасити єврооблігації на 3 млрд дол і виплатити відсотки. Водночас суд дозволив захисту подати апеляцію, призупинивши своє рішення.

14 вересня 2018 року Апеляційний суд Англії задовольнив апеляційну скаргу України. Фінальне слухання у справі завершилося 11 листопада 2021 року. Своє рішення Верховний суд ухвалив саме на підставі нього.

Як Україна ледь не заплатила за "борги Януковича"?

Попри те, що англійські суди дозволили Україні подавати апеляцію на рішення судів, які зобов'язували її погасити борг перед РФ, ймовірність позитивного для нашої країни рішення у справі була мінімальною.

"У 2020 і у 2021 році цей аргумент (про тиск РФ на Україну – ЕП) не виглядав куленепробивним. Бо з точки зору великого світу ситуація у відносинах України і Росії більш-менш вгамувалася, а анексія Криму сприймалася багатьма як fait accompli (подія, яку неможливо змінити).

Тому очікування, що буде створено прецедент, що по євробондах можна не платити з такою аргументацією, були не дуже високими", – зазначає керівний партнер FinPoint Investment Advisors Сергій Будкін.

Остаточне рішення у справі, яке, ймовірно, могло бути на користь Росії, Верховний суд мав оголосити у 2022 році. Проте, після початку широкомасштабного вторгнення РФ, він його відклав.

Як кажуть самі судді, агресія РФ проти України стала тим фактором, який вже неможливо було ігнорувати у цій справі. Ймовірно, якби 24 лютого 2022 року Росія не почала велику війну проти України, то рішення могло бути протилежним, тобто на користь РФ.

"Це дало б росії величезну інформаційну і фінансову зброю – тільки уявіть собі, що у росії є підтверджений Верховним Судом Британії борг України і вона має змогу (і право) накладати стягнення на активи України по всьому світові, включаючи перш за все ту ж Британію, ЄС та США", – додає Будкін.

Теоретично, стягнення боргу Росія могла б використовувати як одну з підстав залучення своєї армії до "військових операцій" на території України та легітимізувати її агресію серед більшої кількості країн світу.

Які наслідки матиме рішення для українських фінансів?

Наслідок для України полягає у тому, що вона не мусить виплачувати заборгованість агресору, а Росія не отримає права на стягнення цього боргу за рахунок українських активів за кордоном. Водночас якогось позитивного впливу на державні фінанси воно не матиме.

"У довоєнному житті ця новина була б на перших шпальтах і на неї одразу б відреагували зростанням ціни на українські євробонди. Однак в умовах війни це питання стало другорядним, адже ціна війни є набагато вищою", – вважає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Оскільки рішення англійського суду фактично не є остаточним, то Україна не має права списувати цю частину державного боргу зі своєї статистики. Відтак, "борг Януковича" й далі "псуватиме" уряду статистичні показники.

"Очевидно, що Україна не збиралася платити за цим боргом – і усі інші кредитори це прекрасно розуміють і на це давно погодилися. На жаль, 3 мільярди доларів державного боргу так і залишаться висіти у зобов’язаннях уряду та "завищувати" співвідношення держборгу до ВВП, аж допоки не буде остаточного рішення англійського суду", – додає Паращій.