Кабмін передав в управління Фонду держмайна конфісковане майно Януковича

Кабінет Міністрів передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи Віктора Януковича, в тому числі на території урядової резиденції "‎Межигір’я".

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"ФДМУ готовий взяти на себе відповідальність за ефективне управління цим майном та забезпечити, щоб воно працювало на благо нашої держави та всіх громадян", - заявив голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Уряд прийняв розпорядження на підставі рішення ВАКС від 12 грудня 2022 року і постанови Апеляційної палати цього ж суду від 4 січня 2023 року.

"ФДМУ отримав в управління квартиру і два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок, дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, а також судно марки "‎Бриг", два автомобілі Toyota Sienna і Toyota Land Cruiser 100.

Кабмін доручив ФДМУ прийняти ефективні управлінські рішення стосовно цих об'єктів, включаючи їх подальшу приватизацію або оренду", - йдеться у повідомленні.

Також уряд передав Фонду держмайна Центр відпочинку та здоров’я (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), готельно-ресторанний комплекс (Київська область, Вишгородський район, с/рада Сухолуцька, "Акація"), житловий будинок загальною площею 825,8 кв. м (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), будинок загальною площею 619,6 кв. м (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), а також 100% ТОВ "Танталіт" і 100% ТОВ "Дом Лесника".

Ці активи передані ФДМУ в управління до моменту їх включення до складу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення відповідно до ЗУ "Про природно-заповідний фонд України", пояснили в ФДМ.

Економічна правда