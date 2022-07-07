Співзасновник Uklon Сергій Смусь: Водіїв стало більше, ніж було до війни, а замовлень менше

Український сервіс Uklon заснували у 2010 році, й відтоді він є чи не найбільшим системним гравцем на вітчизняному ринку таксі. З компанією співпрацюють десятки тисяч водіїв, які щомісяця виконують понад 2 млн поїздок. Точніше кажучи – виконували.

Справжнім іспитом на виживання сервісу стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого, яке застало компанію зненацька.

"Не можу сказати, що це була прямо несподіванка, але ми вважали, що в агресора програма-максимум буде Донецька і Луганська області. Ми більше готувалися не до війни, а до диверсифікації ризиків за рахунок виходу за межі України", – пригадує співзасновник Uklon Сергій Смусь.

Плани з диверсифікацій бізнесу довелось тимчасово відкласти. І не тільки їх – аби втриматись компанії довелось на два місяці зменшити заробітні плати працівникам, та відмовитись від маркетингових витрат. І це дало результат: зараз Смусь не виключає, що до кінця 2022 року Uklon все ж працюватиме за межами України, хоча поки тримає в таємниці де саме.

Як водії сервісу евакуйовували людей з окупованих територій, на скільки впали доходи компанії в перші місяці війни та як Збройні сили України впливають на відновлення ринку таксі?

Про перші тижні війни та евакуацію на таксі

— Як Uklon працює в умовах війни? Чи працюєте на тимчасово окупованих територіях?

— Сьогодні працюємо у 26 містах України. З 1 травня припинили роботу в Херсоні, а згодом – в Маріуполі (хоча фактично, там сервіс не працював з перших тижнів війни). Водночас запустились у Кам'янці-Подільському.

У цих та усіх інших містах ми не зупинялися ні на один день. І навіть у тому ж Херсоні працювали доти, доки не отримали від уряду роз’яснення щодо обмежень на роботу на окупованих територіях. Після цього вирішили все ж таки відключити там сервіс.

Було важко це зробити, тому що Херсон був дуже лояльним до нас містом. Але в тому ж Миколаєві, Одесі, Кривому Розі продовжуємо працювати, там є активність і проблем ні з водіями, ні з клієнтами немає.

— Тобто на окупованих територіях ви не працюєте?

— Ні.

— На скільки знизилась кількість замовлень?

— Uklon охоплює усі великі міста України, тому ми дійсно бачили, як спочатку завмирало, а потім відновлювалось життя в країні.

Якщо порівнювати червень 2022 року з червнем 2021-го, то кількість поїздок впала на 20%. Прибуток впав приблизно на стільки ж. Але якщо порівнювати червень до січня та лютого цього року, то за кількістю виконаних замовлень впали приблизно на 45%. В березні було семикратне падіння.

— Що відбувалося із замовленнями в перші три дні війни – 24-26 лютого?

— Евакуація. Дуже багато дзвінків від партнерів, друзів, різних організацій з проханням допомоги в евакуації. Евакуюватися з Ірпеня, Гостомеля в Київ.

Люди намагалися виїхати з усіх великих міст, які більше за інших постраждали в перші дні війни: Харків, Одеса, Миколаїв. Була дуже велика кількість людей, які просто хотіли евакуюватися.

Такі запити у перші три тижні ми обробляли у ручному форматі. Потім наша продуктова команда автоматизувала цей процес і люди могли робити такі замовлення через додаток.

— Як реагували водії на замовлення з Гостомеля, коли там вже йшли бойові дії?

— По-різному. Були водії-герої, які не брали гроші з замовників – безкоштовно допомагали людям виїжджати з небезпечних передмість. Були водії, котрі були готові ризикувати, але за це хотіли відповідну грошову винагороду.

Такі водії їздили у більш гарячі точки, забирали замовників, довозили до пункту призначення. У перші дні вторгнення ми повністю прибрали комісію для водіїв по всій країні.

Було багато кейсів. Наприклад, пара 65-70 років, яка мешкала в центрі Києва, вирішила евакуюватися в Польщу. В них був запит – знайти дві дівчини на двох авто, щоб ці дівчата разом з ними поїхали в Польщу, тому що в них багато речей і потрібна допомога. Навіть такі запити ми обробляли.

Виконували запити на евакуацію з Ірпеня, коли там було дуже гаряче. Були запити по Харкову, коли частина передмістя перебувала в окупації, і наші водії туди їздили, і евакуювали людей.

Були навіть випадки, коли люди залишали в Києві автівки, дзвонили мені і казали: Сергій, є заправлена автівка, якщо вона комусь потрібна для евакуації, я скажу де залишив ключі, будь ласка, нехай приїжджають і виїжджають. Ми так теж дуже багато людей відправили.

Про доходи таксистів та перевезення в "комендантську годину"

— Наскільки зараз вигідно працювати водієм в таксі?

— Зараз водіїв стало більше, ніж було до війни, а замовлень менше. Тому у водіїв ситуація не дуже гарна з точки зору заробітку. Стандартний тариф вже підіймали 3-4 рази.

Якщо до війни у нас завжди був підвищений попит зранку і ввечері, й тариф автоматично коригувався за рахунок коефіцієнтів, що дозволяло водію заробити більше у ці періоди, то зараз такого немає. Сьогодні коефіцієнти спрацьовують напередодні комендантських годин, коли бажаючих поїхати на таксі стрімко зростає.

Щоб сьогодні водій почав заробляти в Києві плюс-мінус стільки ж, скільки він заробляв до війни, тариф треба ще підняти приблизно на 8-10%. Але ми не можемо цього робити швидко, тому що зараз у людей немає багато коштів.

— Як змінився розмір середнього чека в Києві, і в Україні загалом, у порівнянні з 2021 роком?

— В Києві він зараз підвищився приблизно на 10%. Якщо до війни середній чек становив 145 гривень, то зараз 160 гривень. По Україні зростання відбулось зі 123 гривень до 126 гривень.

На ринок таксі в першу чергу впливає ситуація на фронті. Якби не ЗСУ, якби у Києві залишалася напруга, то ми б не дійшли до тих показників, які є зараз. Вони не такі класні, як ми очікували, оскільки минулого року зростали високими темпами. Але могло бути ще гірше.

Зараз кількість замовлень по Києву складає 53% від довоєнного рівня. По Україні в цілому – приблизно 80%.

На наш бізнес в першу чергу впливають бойові дії в тому чи іншому регіоні. Коли ворог відійшов від Харкова, кількість замовлень почала відновлюватися. З дуже невеликої кількості замовлень він виріс в 10 разів. Зараз, коли ворог знову підходить до Харкова, коли обстрілює місто, кількість замовлень знову падає.

Але, якщо скажемо: все, ми перемогли, то різкого відновлення не буде. На процес відновлення впливатиме дуже багато факторів. Потрібно буде чекати на відновлення економіки. Наприклад, у 2014 році ми теж дуже сильно просіли, і на відновлення нам знадобилося приблизно два-три роки.

— Яку частку займає Київ в загальній структурі прибутку компанії?

— До війни Київ займав приблизно 30-35%. Але в якийсь момент в березні 2022-го року частка Києва становила приблизно 10%.

— Як ви працюєте в "комендантську годину", і як це обмеження впливає на бізнес?

— Дуже гарне запитання. Це ще один фактор, який негативно впливає на кількість замовлень в тому ж Києві, і впливає дуже суттєво. Якщо подивитися на Київ до війни, то не тільки в п’ятницю-суботу, але й кожен день була доволі велика маса замовлень саме у час, коли зараз діє комендантська година (з 23:00 по 05:00).

Без цього обмеження кількість замовлень в Києві впала б не на 47%, а на 20%.

— Наскільки суттєво вплинула на бізнес проблема дефіциту пального?

— З одного боку до початку війни левова частка автівок працювала на газу – приблизно 70-80% (на відміну від бензину і дизелю, гострої нестачі автогазу не було – ЕП).

З іншого боку проблеми з паливом не вплинули суттєво на бізнес, тому що водіїв стало дуже багато, а кількість замовлень зменшилась. Хто сьогодні міг заправитися – заправився, а хто ні – нічого страшного, тому що замовлень все одно не вистачає.

— В які місяці після початку війни працювали в збиток та коли вийшли в прибуток?

— У нас був збитковий січень і лютий, тому що ми дуже багато грошей реінвестували в маркетинг. Березень теж був дуже збитковий – прибуток впав у 7 разів. З квітня ми вийшли з невеликим мінусом.

Відновлення пішло з травня. У травні був плюс просто за рахунок того, що ми призупинили всі маркетингові активності й погодили з командою дисконт 20% на виплати (зменшення зарплати – ЕП). За це я щиро дякую команді.

Переважно ми втратили людей, які працювали в операційних відділах. Це відбулось з двох причин: значно знизилося навантаження і дуже багато людей з операційних відділів виїхали в села чи у такі місця, де поганий інтернет, відсутні умови для роботи.

Що стосується дисконту по винагородам, то спочатку ми вирішили його впровадити до кінця воєнного стану. Але зараз розуміємо, що воєнний стан надовго, тому з липня повертаємося до виплати на 100%.

Про плани виходу в інші країни та конкурентів

— Чи готувалися ви до війни?

— Ми з 2014 року тісно співпрацюємо з фондом "Повернись живим", спілкуємось, отримуємо інформацію. Я не можу сказати, що це була прямо несподіванка, але ми вважали, що в агресора програма-максимум буде Донецька і Луганська області.

Ми більше готувалися не до війни, а до диверсифікації ризиків за рахунок виходу за межі України. Вийшли на ринок Молдови і планували вихід ще у дві країни за допомогою франшизи. Ці плани сьогодні стали не актуальними, але кошти, які ми згенерували для їх реалізації зараз нам допомогли не запроваджувати дисконт на зарплату в 50%.

Ця грошова "подушка" допомогла нам протриматися ці три місяці та збалансувати витрати.

За останні три місяці ми провели дуже багато роботи, і я сподіваюся, що зможемо вийти на ринки декількох країн навіть у цьому році. Але не за свій кошт, тому що це неможливо зараз. Неможливо з точки зору того, що ми не можемо інвестувати з України. Тому ми у пошуку, а десь вже ведемо перемовини з потенційними франчайзі чи партнерами, зацікавленими у Joint Venture (спільному підприємстві – ЕП).

— Зараз ваші співробітники працюють віддалено чи в офісі?

— На минулому тижні почали працювати в коворкінгу. Частина спеціалістів, які зараз у Києві, приїжджає в коворкінг, але це приблизно 80 людей. За кордоном, наскільки я знаю, 28 працівників. Всі інші розкидані по Україні.

З команди, яка до війни нараховувала 500 осіб, залишилося приблизно 450.

— Після початку війни засновнику Rozetka пропонували продати бізнес за ціною одного офлайн-магазину. Чи надходили пропозиції продати бізнес і в яку суму ви оцінюєте вартість Uklon?

— Мені приходять пропозиції не по покупці, а по інвестуванню в бізнес. Але з оцінкою в три рази меншою, ніж була до війни.

До війни писали на Forbes, нас оцінювали від 50 до 100 мільйонів доларів. Але за минулий рік ми сильно розігналися в Україні, і якби працювали на ринках інших країн, то ця оцінка становила точно більше ніж 100 мільйонів.

Зараз якщо оцінювати вартість компанії з дисконтом на Україну, вийде цифра 70-80 мільйонів доларів. Дисконтують у 2-3 рази.

— Яку частку ринку, за вашими оцінками, займає Uklon?

— Можливо, на жаль, чи можливо, не на жаль, ні в кого з гравців на українському ринку таксі немає відкритих даних про ринок в цілому. Ніхто не відкриває свої дані. Але за даним транзакцій Монобанку, ми зараз номер один на ринку.

Але це лідерство не гарантоване. Наприклад, коли в літній період включається наш конкурент – запускає сервіс прокату електросамокатів, на певний період він може ставати лідером. Зараз на ринку України два великих гравці – це Bolt і Uklon. Є багато інших, але ми, мабуть, найбільші.

— Uber ви не рахуєте?

— Складається враження, що вони вирішили не інвестувати в Україну. Коли ти не інвестуєш, ти падаєш. Чому? Тому, що два інших гравці продовжують дуже багато інвестувати.

Bolt продовжує тому, що вони ще не вийшли на ІРО і продовжують отримувати нові й нові раунди інвестування, причому дуже великі кошти, і вони продовжують інвестувати в Україну.

А у нас взагалі немає варіантів. Ми дуже велику частину коштів реінвестуємо у маркетинг.

— Які сценарії війни ви розглядаєте для подальшого планування бізнесу?

— У нас є декілька фінансових планів: консервативний, оптимістичний і песимістичний.

В песимістичному ми хоча б розуміємо, скільки треба залишити коштів на рахунках, щоб ми могли при такому сценарії витримати півроку-сім місяців. Цю суму тримаємо для песимістичного сценарію.

— Ваш песимістичний сценарій розрахований на шість-сім місяців?

— Він розрахований на шість-сім місяців після настання початку реалізації песимістичного сценарію. Наприклад, якщо він стане реальним у серпні, у нас буде шість-сім місяців, щоб протриматися.

Але ми все ж таки віримо, що можемо запустити бізнес в інших країнах і через два-три роки отримаємо диверсифікацію ризиків. Це вже буде фундамент для розвитку компанії.

— Ви поки що не називаєте ці країни.

— Це дві європейські країни, але їх назви я поки що не хочу казати. Після того, як підпишемо договір і запустимо там нашу франшизу, я зі спокійною душею зможу вам їх назвати.