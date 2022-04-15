Uklon запустився в нових містах
Сервіс виклику автомобілів Uklon став доступним у 29 нових населених пунктах у 10 областях.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Повний перелік міст, де доступний сервіс:
Закарпатська обл.: Ужгород, Чоп, Мукачево;
Івано-Франківська обл.: Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Буковель;
Львівська обл.: Львів, Дрогобич, Краковець (митниця), Рава-Руська (митниця);
Волинська обл.: Луцьк, Ковель, Старовойтове (митниця), Володимир (поряд митниця), Устилуг (митниця);
Тернопільська обл.: Тернопіль, Чортків, Почаїв;
Хмельницька обл.: Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Дунаївці, Волочиськ, Шепетівка;
Рівненська обл.: Рівне, Дубно;
Житомирська обл.: Житомир, Бердичів, Новоград-Волинський, Коростень;
Вінницька обл.: Вінниця, Могилів-Подільський (митниця), Ямпіль (митниця), Немирів, Жмеринка, Козятин;
Черкаська обл.: Черкаси, Умань, Золотоноша.
Зазначається, що пасажири сервісу мають можливість замовити авто для переміщення між містами України, скориставшись послугою "Евакуація". За перші чотири тижні було здійснено понад 3,5 тисячі поїздок.
Найчастіше українці евакуйовувались з Києва, Миколаєва та зі Львова. З останнього люди частіше добирались до селища Шегині на кордоні Польщі.
Тариф на поїздку повторює тариф міста, крім вартості за містом – там вона подвоюється. У гарячих точках, таких як Суми, Харків, Миколаїв, сервіс не бере комісію з водіїв, залишаючи всі кошти від поїздки їм.
Економічна правда
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