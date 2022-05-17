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Uklon запускає міжнародну франшизу

Вівторок, 17 травня 2022, 19:21 - Cергій Мельник
 
Uklon

Українська IT-компанія Uklon, розробник однойменного сервісу виклику авто, запускає франшизу для глобальної експансії на нові ринки.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Франчайзинговий пакет включає доступ до франчбука і програмного забезпечення Uklon. Крім того, співпраця передбачає маркетингову та IT-підтримку та консалтингову підтримку.

"Як приклад сценарію запуску франшизи, за інвестицій в 1 млн євро вихід на операційний прибуток настає за 2,5 року. Подібний розрахунок залежить від специфіки локального ринку, зокрема кількості населення та середнього чека", – йдеться у повідомленні.

Наразі Uklon планує розширення франшизи за кордоном і відзначає зацікавленість у країнах Балтії, Польщі, Словаччини, Чехії та інших.

Економічна правда

Uklon
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