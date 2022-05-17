Uklon запускає міжнародну франшизу
Вівторок, 17 травня 2022, 19:21 -
Українська IT-компанія Uklon, розробник однойменного сервісу виклику авто, запускає франшизу для глобальної експансії на нові ринки.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Франчайзинговий пакет включає доступ до франчбука і програмного забезпечення Uklon. Крім того, співпраця передбачає маркетингову та IT-підтримку та консалтингову підтримку.
"Як приклад сценарію запуску франшизи, за інвестицій в 1 млн євро вихід на операційний прибуток настає за 2,5 року. Подібний розрахунок залежить від специфіки локального ринку, зокрема кількості населення та середнього чека", – йдеться у повідомленні.
Наразі Uklon планує розширення франшизи за кордоном і відзначає зацікавленість у країнах Балтії, Польщі, Словаччини, Чехії та інших.
Економічна правда