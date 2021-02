Медведчук та компанія: який бізнес потрапив під санкції Зеленського

Що відомо про компанії, які потрапили під санкції України, що втрачає Віктор Медведчук та як в списку опинився "Спортмастер".

Санкційне протистояння між президентом Володимиром Зеленським та представниками "Опозиційної платформи-За життя" набирає оберти.

Слідом за Тарасом Козаком влада ввела трирічні обмеження діяльності ряду компаній Віктора Медведчука та його дружити Оксани Марченко.

Під удар попали компанії, на яких зареєстровано літаки та нафтопереробні заводи в Російській Федерації. І що найбільш важливо держава по суті націоналізувала один з ключових активів Медведчука – два трубопроводи протяжністю майже 1,5 тис км.

На сьомому році окупації Криму українська влада нарешті помітила, що на півострові працюють спортивні супермаркети російської мережі "Спортмастер". Тепер магазини компанії на території України три роки не зможуть поповнювати асортимент власної продукції.

Крім того під "гарячу руку" попали родичі столичних забудовників.

Медведчук, Марченко, ОПЗЖ

Не секрет, що основний акцент в рішенні Ради національної безпеки та оборони (РНБО), робився на бізнесі яким володіють народний депутат Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

З 19 компаній, щодо яких було запроваджено санкції 4 – номінальні власники літаків Медведчука.

Це офшорні компанії Evirer Ltd, Gold Natural Group Limited, Sandgate Commerce Ltd та WHPA Avia Ltd. Всі, крім першої, зареєстровані на Британських Віргінських островах.

Указ президента Володимира Зеленського, яким вводиться в дію рішення РНБО, забороняє цим компаніям здійснювати перельоти, транзит та перевезення територією України. Літакам анулювали дозволи та плани на виконання польотів.

Під санкції потрапив також один з найбільших у Росії нафтопереробних заводів – "Новошахтинський завод нафтопродуктів". Він належить дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко (частка 75%) та цивільній дружині іншого депутата від ОПЗЖ Тараса Козака – Наталії Лавренюк (25%).

Як зазначають в РНБО, зазначений завод забезпечує нафтопродуктами бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Крім заводу, під санкції потрапила ТОВ "Роузвуд Шиппінг" – російська транспортна компанія, яка володіє танкерним флотом з 5 кораблів (порт реєстрації – Таганрог, РФ) та займається вантажними перевезеннями водним та автомобільним транспортом.

Кораблям компанії заборонили заходити в українські порти та заходити до територіальних вод України, анулювали всі ліцензії та обмежили торговельну діяльність на три роки.

Заводом Марченко-Лавренюк та транспортною компанією керує "НЗНП Менеджмент", яка теж потрапила в санкційний список. Останній, як і "Новошахтинському заводу нафтопродуктів" Україна обмежила проведення торговельних операцій та анулювала ліцензії на здійснення діяльності терміном на три роки.

"Введені санкції...є необгрунтованими і такими, що дискредитують одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії та судноплавну компанію, які були засновані в 2009 році.

Жодна з компаній, що знаходяться під управлінням АТ "НЗНП Менеджмент" і афілійованих з ними організацій, за весь період діяльності не постачала і не постачає нафтопродукти і будь-які інші види продукції на "непідконтрольні Україні території в Луганській і Донецькій областях", – повідомив 22 лютого завод на власному сайті.

Всі три підприємства оскаржуватимуть санкції з боку України.

Є у санкційному списку й компанія "Торговельний дім "Донскі Углі". За інформацією джерел УП в РНБО, цю компанію напряму пов’язують з фінансуванням терористів "ЛНР", а також з фінансуванням телеканалів 112, ZIK та NewsOne. Щодо власника останніх трьох Тараса Козака РНБО ввела санкції 2 лютого.

Українські правоохоронці підозрюють "Донскі Углі" у створенні незаконного механізму купівлі вугілля на окупованих територіях Луганщини з його перепродажем енергогенеруючим компаніям РФ і з відповідною сплатою "податків" у "бюджет ЛНР".

Російський слід

Під санкції попали ряд компаній, які не пов'язані з Віктором Медведчуком та його дружиною, але мають російське походження.

Так, до списку потрапила сингапурська компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd, власниками якої є засновники російської мережі спортивних супермаркетів "Спортмайстер" Олександр Міхальський та Микола Фартушняк.

За даними Youcontrol, сингапурська компанія заснувала ТОВ "Спортмастер-Україна" (частка 99%).

В Україні "Спортмайстер" представлений супермаркетами в Києві, Дніпрі і Харкові. Загальна мережа дилерських та франчайзингових магазинів по всій країні налічує близько 150 точок продажу спортивних товарів.

Стосовно Sportmaster Operations на три роки вводиться заборона торгових операцій, транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, а також заборона ввезення її продукції безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав, а також застосовуються санкції щодо запобігання виведення капіталів за межі країни.

Директор "Спортмайстер Україна" Людмила Книш повідомила "Інтерфакс-Україна", що включення компанії до санкційного списку є безпідставним.

"Санкції щодо сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd введені на підставі інформації про роботу мережі в Криму. Впровадженню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України, спрямоване ще влітку минулого року, про протиправність такої діяльності на тимчасово окупованих територіях ", – пояснили в Службі безпеки України.

На офіційному сайті російського "Спортмайстеру" вказано, що 5 супермаркетів працюють в Сімферополі, Ялті, Євпаторії та Севастополі.

Не зрозуміло одне: чому санкції не вводили раніше, адже магазини працюють в Криму не перший рік. Так само раніше були і інші прецеденти, коли в Криму виявляли відділення або магазини інших компаній, які працюють в Україні.

В санкційному списку опинилась ще одна компанія з Британських Віргінських островів. І як у випадку з Віктором Медведчуком за компанією закріплений літак.

Йдеться про компанію Klodius Investments Ltd, кінцевим бенефіціаром якої є Оксана Кушнір – дружина президента "Київміськбуд" Ігоря Кушніра. Холдинг "Київміськбуд" на 80% належить громаді Києва. За даними РНБО на Klodius Investments Ltd був придбаний літак Гольфстрим T7- ABC (s

203).

Санкції Україна також запровадила проти низки російських фарм-компаній: "Фармацевт плюс", "Біотек", "Гемодженікс", "Медобладнання". Компаніям анулювали ліцензії, заборонили проводити торговельні операції чи виводити кошти з території України.

"Біотек" працює у РФ з 1991 року та спеціалізується на виробництві лікарських засобів (загалом 186 найменувань як власної розробки, так і розроблених іншими виробниками). Також вона має мережу з 257 аптек.

"Гемодженікс" спеціалізується на виробництві пристроїв для аферези крові (відокремлення окремих компонентів крові за допомогою центрифуг).

А "Медобладнання" працює з 2002 року та спеціалізується на виробництві стерилізаторів. Їх використовують для очищення хірургічних інструментів, лабораторного посуду та обладнання.

Потрапили під санкції й декілька ІТ-компаній, зокрема "ИСС-Софт" та "ІндаСофт".

Перша – спеціалізується на розробці систем спостереження та безпеки. Друга – на системах автоматизації виробництва на підприємствах. Обом компаніям заборонили продавати свої програмні продукти, виводити гроші з України та розпоряджатися своїм майном на території України.

Крім цього, вони не зможуть передавати свої технології та права на інтелектуальну власність іншим особам.

Ще один фігурант списку – "Тосол Синтез" – позиціонує себе як один з найбільших виробників охолоджуючих, гальмівних та склоочисних рідин у Росії. За 2019 рік компанія заробила 253,3 млн рублів чистого прибутку при виручці 6,8 млрд рублів. Її єдиним власником є Михайло Чумкін.

Крім того, під санкції потрапили перевізник "Дон Експорт" (реєстрація у Донецьку Ростовської області, РФ) та Севастопольський державний університет. Останній створений окупаційною владою Криму 2014 року.

Університету анулювали всі українські ліцензії, заборонили передачу технологій та прав на об'єкти інтелектуальної власності, проведення культурних обмінів, наукового співробітництва, спортивних та розважальних програм, а також заборонили працевлаштування в Україні на підставі отриманих у цьому закладі дипломів.

"Труба Медведчука"

Ще одне важливе рішення, ухвалене на засіданні РНБО стосовно активів Віктора Медведчука – повернення державі трубопроводів "Самара-Західний напрямок" та "Грозний-Армавір-Трудова" загальною протяжністю 1433 км.

Трубопроводи були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва об’єкти мали перейти у власність України. Проте зроблено цього не було.

До 2016 року компанія "Прикарпатзахідтранс", яка експлуатує згадані трубопроводи, була структурним підрозділом "дочки" російської "Транснафти" – компанії "Транснафтопродукт".

У лютому 2016 року російська компанія продала "Прикарпатзахідтранс". Покупцем через International Trading Partners AG на папері виступив громадянин Німеччини Анатолій Шефер, якого пов’язують з Медведчуком.

У 2019 році 51% акцій компанії викупив близький до президента Білорусі Олександра Лукашенка бізнесмен Микола Воробей. За даними ЕП, угода відбулася після декількох особистих зустрічей Медведчука з Лукашенком на початку 2019 року.

Весь цей час паралельно в Україні йшов судовий процес, в якому ГПУ намагалася довести незаконність передачі трубопроводів в приватні руки. Крапку в цьому питанні в 2018 році поставив Верховний суд, який визнав вимоги Генпрокуратури неправомірними. Вже тоді цією справою займалося НАБУ.

Ані згадані об’єкти, ані їхні номінальні власники не потрапили до санкційного списку, їх повернення Україні має відбутися на підставі окремого рішення РНБО.

Рада Нацбезпеки доручила правоохоронцям встановити, як частина державного нафтопроводу опинилася в приватних руках, а уряду – вжити заходів для його збереження та експлуатації.

Щодо першого пункту процес вже йде повним ходом. Напередодні НАБУ оголосило підозру експерту, через якого в України начебто забрали частину нафтопроводу. Схоже, саме на основі цієї справи об’єкт і планують через суд повернути державі.

Що стосується функції Кабміну, то він повинен визначити, кому саме віддати відібране у структур Медведчука майно.

За даними ЕП, наразі щодо цього питання йде підкилимна боротьба. Обговорюються два сценарії: управляти трубопроводами буде або державна "Укртранснафта" або Міністерство внутрішніх справ.

Поборотися є за що. Наразів трубі перебуває близько 130 тис тонн дизпалива на суму близько 2 млрд грн.

Пам’ятаючи "кейс Курченка", коли конфісковані нафтопродукти младоолігарха були "реалізовані" друзями екс-депутата від Народного фронту Сергія Пашинського зі збитками для держави у сотні мільйонів гривень, державі варто було б пильно придивлятися до потенційних управителів.