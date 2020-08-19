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Білоруський ІТ-бізнес на порозі великого переселення: чи скористається цим Україна

Білоруський ІТ-бізнес на порозі великого переселення: чи скористається цим Україна

Середа, 19 серпня 2020, 09:10 - Всеволод Некрасов
issoft.by
Відключення доступу до інтернету і жорстоке придушення протестів нанесли білоруській ІТ-галузі значний фінансовий і репутаційний збиток. Галузь прогнозує масовий виїзд фахівців за країни, в тому числі і до України.

Через непрацюючий доступ в мережу інтернет Білорусь за три дні втратила понад 141 млн дол ВВП, деякі білоруські ІТ-компанії не отримали 50% доходів і понесли на світовому ринку безповоротні репутаційні втрати. 

У відкритому листі 2,5 тис засновників і розробників білоруських ІТ-компаній пишуть, що їм вкрай важко працювати в умовах, коли звичайних людей затримують без жодного приводу, б'ють і заарештовують, а доступ до мережі інтернет обмежуть на кілька днів.

"Найближчим часом ми почнемо спостерігати масовий відтік фахівців за кордон, відкриття офісів в сусідніх країнах, уповільнення темпів зростання IT-сектора", наголошують автори листа.

Ці побоювання вже матеріалізуються. Десятки білоруських ІТ-компаній ведуть перемовини з українськими коворкінгами щодо умов релокейту в Київ, деякі ІТ-компанії вже перевезли в українську столицю частину своїх співробітників.

Чому ще кілька днів тому міцна і перспективна ІТ-галузь Білорусі заговорила про масовий виїзд за кордон? Що собою представляє білоруська галузь інформаційних технологій, і чи готовий український уряд і бізнес допомогти білорусам перенести свій бізнес в Україну?

Про ІТ в Білорусі 

На відміну від України, де ІТ-галузь розвинулась всупереч незадовільному бізнес-клімату і завдяки контрактній моделі працевлаштування "айтішників" (ФОП третьої групи на єдиному податку в 5%, ЕП), в Білорусі ІТ-галузь активно почала рости після декрету про парк високих технологій від 2005 року.

Парк високих технологій це спеціальний податково-правовий режим для розвитку ІТ-бізнесу в Білорусії. Він не є вільною економічною зоною, але є юрисдикцію, яка функціонує за принципом екстериторіальності. Зареєстровані в Парку компанії і індивідуальні підприємці можуть користуватися наданими їм преференціями незалежно від місця розташування їх білоруського офісу. На його території діють положення білоруського декрету, яким до 1 січня 2049 року резиденти Парку звільнені від більшості податків, включаючи податок на прибуток.

Така підтримка призвела до того, що в 2019-му частка білоруського ІТ-сектору забезпечила половину приросту ВВП Білорусі. Експорт ІТ-послуг за 2017-2019 роки виріс в 2,4 рази. Зростання обсягу виробництва за перше півріччя 2019 року становило 166%, а загальний експорт послуг резидентів парку за 2019 рік перевищив 2 млрд дол. Для порівняння: в Україні експорт IT-послуг у 2019 році становив 4,17 млрд дол.

В липні 2020 загальна кількість резидентів парку зросла до 886 компаній, в яких працює близько 63 тисяч чоловік. Для порівняння: в Україні на початку 2020 року в ІТ-галузі працювало близько 190 тис осіб.

Найбільш відомою IT-компанією, заснованою в Білорусі є Wargaming. Вона була створена в 1998 році, а в 2010 випустила культову гру World of Tanks. В 2018 році гра мала 160 млн зареєстрованих користувачів. Річний оборот компанії обчислюється сотнями мільйонів доларів.

Не менш відомою IT-компанією, заснованою в Білорусі і білорусами є EPAM. Це один з провідних світових постачальників послуг з розробки програмного забезпечення і цифрових платформ. Річний оборот компанії в 2019 становив 2,2 млрд дол, а кількість співробітників у всьому світі сягає 39 тис осіб.

У ТОП-5 білоруських ІТ-компаній також входять IBA Group, яка займається розробкою програмного забезпечення, IT-аутсорсингом, впровадженням програмних рішень для різних типів бізнесу, веб-розробкою. 

Компанія Itransition є провідним розробником програмних рішень і постачальником широкого спектру IT-послуг. 

Компанія iTechArt Group займається розробкою, тестуванням, сервісною підтримкою програмних продуктів, модернізацією та інтеграцією бізнес-додатків.

Як в Білорусі блокували доступ в інтернет

О З ранку неділі 9 серпня, в день виборів президента в Білорусі, по всій країні виникли проблеми з доступом до мережі інтернет. Проблеми відчули всі, хто користується стаціонарним, так і мобільним інтернетом. Доступ до мережі був відсутній майже три дні.

Технічний директор американської компанії Cloudflare (надає послуги CDN, захист від DDoS-атак, безпечний доступ до ресурсів і сервери DNS, ЕП) Джон Грем-Каммінг виклав в Твіттері графіки збоїв в роботі інтернету в Білорусі 9-12 серпня. На них демонструється, як зникав трафік у трьох найбільших провайдерів: "Белтелекома", МТС і А1.

 
Джерело: twitter.com

Міжнародна неурядова організація NetBlocks, що займається захистом прав в цифровій сфері і відстеженням блокувань Мережі, за допомогою інструменту, який дозволяє розрахувати приблизну вартість відключення інтернету для різних країн, розрахувала, що день без інтернету обходиться Білорусі в 56,4 млн дол втрати ВВП.

Білоруський ІТ-бізнес заговорив про масовий відтік фахівців за кордон

Через 2 дні після виборів і початку жорстоких розгонів мирних акцій протестів понад 2,5 тис засновників і працівників білоруських ІТ-компаній опублікували відкрите звернення з закликов до влади зупинити насилля. 

"В останні місяці ми спостерігаємо розкручування спіралі насильства. Виборцями і спостерігачами зафіксовані численні порушення, які вказують на фальсифікацію результатів виборів. Ми припускаємо, що вибори президента Республіки Білорусь були сфальсифіковані. 

Затримані і засуджені тисячі людей. Мирні акції протесту розганяють з неадекватним застосуванням сили…

Ми не експерти в політиці, але ми експерти в технологічному бізнесі. В країні формуються умови, в яких технологічний бізнес не зможе функціонувати. Стартапи не народжуються в атмосфері страху і насильства. Стартапи народжуються в атмосфері свободи і відкритості.

Найближчим часом ми почнемо спостерігати масовий відтік фахівців за кордон, відкриття офісів в сусідніх країнах, уповільнення темпів зростання IT-сектора, зменшення інвестицій в білоруські IT-компанії, зменшення податкових надходжень".

Український ІТ-бізнес і уряд пропонують робочі місця і підтримку

Одним з перших на події в білоруській ІТ-галузі в Україні відреагував співзасновник мережі креативних бізнес-просторів Creative States Ілля Кенігштейн. 11 серпня він написав, що його команда цілий день отримує дзвінки і листи з Мінська від компаній, які збираються перевозити свої команди в Україну. 

"Ми навіть зробили там таргетовану рекламу, в якій повідомили, що чекаємо їх в Україні. Багато компаній залишають Білорусь, причому переїжджають в першу чергу IT-проекти. Поки тимчасово, в майбутньому, ймовірно, надовго", написав Кенігштейн. 

На наступний день почали масово з’являтися звернення представників українського ІТ-бізнесу з пропозиціями надати білоруським колегам місця для роботи в разі їх переїзду в Україну.

Фінансовий директор ІТ-компанії S-PRO Олена Ізрайлевіч написала:

"Ми звертаємося до всіх IT-компаніям Білорусі, які все ще не знайшли вихід з цієї ситуації. В IT співтоваристві немає меж, і, якщо ви вирішите приїхати в Україну, тут є друзі, які хочуть підтримати вас.

Чим можемо допомогти? Виділимо частину офісу, де ви одразу зможете продовжити роботу з безперервним інтернетом і всім необхідним для роботи. Зараз в офісах достатня кількість місць. Допоможемо з пошуком житла. Надамо будь-яку іншу підтримку і покажемо українську гостинність".

Директор луцького ІТ-кластеру Віктор Левандовський записав відеозвернення із запрошенням білоруських колег з ІТ-сектору.

Згодом стало відомо, що загалом 25 українських IT-компаній відгукнулися на ініціативу S-PRO і Європейської асоціації програмної інженерії (EASE) і підготували більше 500 готових робочих місць в своїх офісах для команд з Білорусі.

В той же день з’явилась реакція і представника українського уряду. 

Віце-прем'єр-міністр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Telegram написав, що Міністерство цифрової трансформації разом з українським ІТ-бізнесом готове створити всі необхідні умови для комфортного переїзду білоруських ІТ-компаній та фахівців до України. 

CEO та співзасновник білоруської ІТ-компанії Gismart Дмитро Липницький

— Які чинники вас мотивували розглянути можливість релокейта частини команди?

— Рішення про тимчасову і часткову релокацію ми прийняли за кілька днів до виборів. Нам стало відомо, що в Білорусі можливо введення обмежень доступу в інтернет. Щоб уникнути прямих фінансових ризиків, ми перемістили до Києва 16 осіб. Це частина UA- і маркетингової команди, яка управляє рекламними кампаніями, що безпосередньо впливає на виручку.

— За якими критеріями була обрана Україна?

— У нас є офіси в Лондоні, Пекіні та Мінську. На початку 2020 року ми відкрили офіс в Києві. Коли постало питання про релокейт, ми обрали Київ. Для співробітників з Мінська це найбільш комфортна локація. Наш офіс знаходиться в самому центрі Києві, в БЦ "Леонардо".

— На який термін ви розглядаєте релокейт?

— Команда провела в Києві тиждень, довгострокових рішень ми поки що не приймали.

— Наскільки це масове явище в білоруському ІТ розгляд можливості релокейта або безпосередньо сам релокейт в Україну?

— Відключення інтернету, нестабільна політична обстановка, неправомірні затримання людей, тортури все це негативно позначається на репутації Білорусі. Минулого тижня були затримані двоє наших співробітників. Про їх місцезнаходження ми дізналися тільки через кілька днів, до цього співробітники значилися зниклими безвісти. Сьогодні з нашими співробітниками все в порядку, вони знаходяться на волі. 

Проте ми далеко не єдина компанія, чиї співробітники були затримані. У разі, якщо в Білорусі не будуть проведені нові вибори і ситуація в країні не стабілізується, багато IT-компанії почнуть закривати офіси в Мінську і перевозити співробітників в сусідні країни, в тому числі в Україну.

Співзасновник мережі креативних бізнес-просторів Creative States Ілля Кенігштейн

— Чи звертаються до вас представники білоруського ІТ-бізнесу?

— Сьогодні дуже велике попит на житло і на послуги коворкінгів. Приїжджають як поодинці, так і цілими групами. Надовго це чи ні, поки що ніхто не знає. Тим не менш ряд компаній переїхали до нас. 

— Вони розглядають лише Україну чи декілька країн, наприклад, Польщу і Естонію, які активно залучають іноземних ІТ-фахівців?

— Ми (Україна, ЕП) конкурентні, і конкурентні не з точки зору позиції держави, оскільки вона традиційно не помічає цю історію і не робить взагалі нічого. Принаймні, я не бачив жодних офіційних висловлювань з боку влади про те, що давайте поборемося за білоруських ІТ-спеціалістів. 

У світі сьогодні йде війна за мізки і держави бачить в цьому дуже серйозну і круту можливість. 

З іншого боку ми маємо конкурентні переваги. Ми конкурентні тим що, ми поряд. Щоб переїхати до нас, не потрібна віза на відміну від Литви і Естонії. Так, дійсно, вони намагаються зараз спростити візовий режим, але тим не менш, всі знають, що до них потрібна віза. 

У нас все ж таки життя виходить дешевше. Крім цього, ми всі російськомовні або, принаймні, більшість. Тому з соціальної точки зору ми безумовно більш конкурентні, ніж ті ж самі ринки Литви і Естонії.

— Яка кількість білоруських компаній вже приїхала, або подала заявки або взагалі звернулися до вас з проханням розглянути можливість релокейту і працювати у вас?

— За останні 5-6 днів у нас було порядка 30 різноманітних запитів, починаючи від великих міжнародний компаній, закінчуючи невеликими проєктами. Всі ці запити знаходиться в роботі, у всіх різні таймінги, хтось ще не приїхав, хтось збирається приїхати. 

Поки що йдеться про 3-5 компаній, але підозрюю, що з приходом вересня, якщо в Білорусі нічого не зміниться, рахунок піде на десятки. Компаніям потрібно працювати щоденно.

Комерційний директор мережі коворкінгів Сreative Quarter Андрій Шеховцев

— Скільки білоруських ІТ-компаній звернулись до вас з питання релокейту?

— Ми зараз спілкуємося з представниками чотирьох компаній, показуємо їм офіси, але вони поки ще не вирішили. Одна білоруська компанія, котра вже була нашим клієнтом, перемістила сюди частину своїх співробітників. Це порівняно невелика компанія, у них було приблизно 15 людей і вони перевезли п'ятьої співробітників. І ще з 3-4 компаніями спілкуємося. І інші додаються в процесі.

— Які причини для релокації вони називають?

— Нестабільна ситуація в країні. Тобто, в перші дні після виборів у них був дуже нестабільний інтернет, а це головне для IT-компанії, як ви розумієте. Навіть через VPN вони зі складнощами підіймали сайти. Зараз з цим трохи полегше, але компанії yt розуміють, як все це буде розвиватися. 

Скоріше за все їх чекає як мінімум три місяці, а може і півроку нестабільності і непередбачуваності. І це головна причина? чому компанії розглядають Київ і Україну як можливе місце для релокейту, принаймні тимчасово. 

До того ж тут можна знаходитися 90 днів без візи. Мабуть це теж грає свою роль на користь України.

Білорусія IT нерухомість податки

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