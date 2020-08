Білоруський ІТ-бізнес на порозі великого переселення: чи скористається цим Україна

Через непрацюючий доступ в мережу інтернет Білорусь за три дні втратила понад 141 млн дол ВВП, деякі білоруські ІТ-компанії не отримали 50% доходів і понесли на світовому ринку безповоротні репутаційні втрати.

У відкритому листі 2,5 тис засновників і розробників білоруських ІТ-компаній пишуть, що їм вкрай важко працювати в умовах, коли звичайних людей затримують без жодного приводу, б'ють і заарештовують, а доступ до мережі інтернет обмежуть на кілька днів.

"Найближчим часом ми почнемо спостерігати масовий відтік фахівців за кордон, відкриття офісів в сусідніх країнах, уповільнення темпів зростання IT-сектора", – наголошують автори листа.

Ці побоювання вже матеріалізуються. Десятки білоруських ІТ-компаній ведуть перемовини з українськими коворкінгами щодо умов релокейту в Київ, деякі ІТ-компанії вже перевезли в українську столицю частину своїх співробітників.

Чому ще кілька днів тому міцна і перспективна ІТ-галузь Білорусі заговорила про масовий виїзд за кордон? Що собою представляє білоруська галузь інформаційних технологій, і чи готовий український уряд і бізнес допомогти білорусам перенести свій бізнес в Україну?

На відміну від України, де ІТ-галузь розвинулась всупереч незадовільному бізнес-клімату і завдяки контрактній моделі працевлаштування "айтішників" (ФОП третьої групи на єдиному податку в 5%, ЕП), в Білорусі ІТ-галузь активно почала рости після декрету про парк високих технологій від 2005 року.

Найбільш відомою IT-компанією, заснованою в Білорусі є Wargaming. Вона була створена в 1998 році, а в 2010 випустила культову гру World of Tanks. В 2018 році гра мала 160 млн зареєстрованих користувачів. Річний оборот компанії обчислюється сотнями мільйонів доларів.

Не менш відомою IT-компанією, заснованою в Білорусі і білорусами є EPAM. Це один з провідних світових постачальників послуг з розробки програмного забезпечення і цифрових платформ. Річний оборот компанії в 2019 становив 2,2 млрд дол, а кількість співробітників у всьому світі сягає 39 тис осіб.

У ТОП-5 білоруських ІТ-компаній також входять IBA Group, яка займається розробкою програмного забезпечення, IT-аутсорсингом, впровадженням програмних рішень для різних типів бізнесу, веб-розробкою.

Компанія Itransition є провідним розробником програмних рішень і постачальником широкого спектру IT-послуг.

Компанія iTechArt Group займається розробкою, тестуванням, сервісною підтримкою програмних продуктів, модернізацією та інтеграцією бізнес-додатків.

О З ранку неділі 9 серпня, в день виборів президента в Білорусі, по всій країні виникли проблеми з доступом до мережі інтернет. Проблеми відчули всі, хто користується стаціонарним, так і мобільним інтернетом. Доступ до мережі був відсутній майже три дні.

Технічний директор американської компанії Cloudflare (надає послуги CDN, захист від DDoS-атак, безпечний доступ до ресурсів і сервери DNS, – ЕП) Джон Грем-Каммінг виклав в Твіттері графіки збоїв в роботі інтернету в Білорусі 9-12 серпня. На них демонструється, як зникав трафік у трьох найбільших провайдерів: "Белтелекома", МТС і А1.

Update: Internet has returned to most of #Belarus as of Wednesday morning, election blackout day 4, with cellular and fixed-line now operational although monitoring continues; incident duration 61 hours 📈



📰 https://t.co/JcBhvhgVcR pic.twitter.com/cxT4XQmUO5