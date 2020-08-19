Білоруський ІТ-бізнес на порозі великого переселення: чи скористається цим Україна

Відключення доступу до інтернету і жорстоке придушення протестів нанесли білоруській ІТ-галузі значний фінансовий і репутаційний збиток. Галузь прогнозує масовий виїзд фахівців за країни, в тому числі і до України.

Через непрацюючий доступ в мережу інтернет Білорусь за три дні втратила понад 141 млн дол ВВП, деякі білоруські ІТ-компанії не отримали 50% доходів і понесли на світовому ринку безповоротні репутаційні втрати.

У відкритому листі 2,5 тис засновників і розробників білоруських ІТ-компаній пишуть, що їм вкрай важко працювати в умовах, коли звичайних людей затримують без жодного приводу, б'ють і заарештовують, а доступ до мережі інтернет обмежуть на кілька днів.

"Найближчим часом ми почнемо спостерігати масовий відтік фахівців за кордон, відкриття офісів в сусідніх країнах, уповільнення темпів зростання IT-сектора", – наголошують автори листа.

Ці побоювання вже матеріалізуються. Десятки білоруських ІТ-компаній ведуть перемовини з українськими коворкінгами щодо умов релокейту в Київ, деякі ІТ-компанії вже перевезли в українську столицю частину своїх співробітників.

Чому ще кілька днів тому міцна і перспективна ІТ-галузь Білорусі заговорила про масовий виїзд за кордон? Що собою представляє білоруська галузь інформаційних технологій, і чи готовий український уряд і бізнес допомогти білорусам перенести свій бізнес в Україну?

Про ІТ в Білорусі

На відміну від України, де ІТ-галузь розвинулась всупереч незадовільному бізнес-клімату і завдяки контрактній моделі працевлаштування "айтішників" (ФОП третьої групи на єдиному податку в 5%, ЕП), в Білорусі ІТ-галузь активно почала рости після декрету про парк високих технологій від 2005 року.

Парк високих технологій – це спеціальний податково-правовий режим для розвитку ІТ-бізнесу в Білорусії. Він не є вільною економічною зоною, але є юрисдикцію, яка функціонує за принципом екстериторіальності. Зареєстровані в Парку компанії і індивідуальні підприємці можуть користуватися наданими їм преференціями незалежно від місця розташування їх білоруського офісу. На його території діють положення білоруського декрету, яким до 1 січня 2049 року резиденти Парку звільнені від більшості податків, включаючи податок на прибуток. Така підтримка призвела до того, що в 2019-му частка білоруського ІТ-сектору забезпечила половину приросту ВВП Білорусі. Експорт ІТ-послуг за 2017-2019 роки виріс в 2,4 рази. Зростання обсягу виробництва за перше півріччя 2019 року становило 166%, а загальний експорт послуг резидентів парку за 2019 рік перевищив 2 млрд дол. Для порівняння: в Україні експорт IT-послуг у 2019 році становив 4,17 млрд дол. В липні 2020 загальна кількість резидентів парку зросла до 886 компаній, в яких працює близько 63 тисяч чоловік. Для порівняння: в Україні на початку 2020 року в ІТ-галузі працювало близько 190 тис осіб.

Найбільш відомою IT-компанією, заснованою в Білорусі є Wargaming. Вона була створена в 1998 році, а в 2010 випустила культову гру World of Tanks. В 2018 році гра мала 160 млн зареєстрованих користувачів. Річний оборот компанії обчислюється сотнями мільйонів доларів.

Не менш відомою IT-компанією, заснованою в Білорусі і білорусами є EPAM. Це один з провідних світових постачальників послуг з розробки програмного забезпечення і цифрових платформ. Річний оборот компанії в 2019 становив 2,2 млрд дол, а кількість співробітників у всьому світі сягає 39 тис осіб.

У ТОП-5 білоруських ІТ-компаній також входять IBA Group, яка займається розробкою програмного забезпечення, IT-аутсорсингом, впровадженням програмних рішень для різних типів бізнесу, веб-розробкою.

Компанія Itransition є провідним розробником програмних рішень і постачальником широкого спектру IT-послуг.

Компанія iTechArt Group займається розробкою, тестуванням, сервісною підтримкою програмних продуктів, модернізацією та інтеграцією бізнес-додатків.

Як в Білорусі блокували доступ в інтернет

О З ранку неділі 9 серпня, в день виборів президента в Білорусі, по всій країні виникли проблеми з доступом до мережі інтернет. Проблеми відчули всі, хто користується стаціонарним, так і мобільним інтернетом. Доступ до мережі був відсутній майже три дні.

Технічний директор американської компанії Cloudflare (надає послуги CDN, захист від DDoS-атак, безпечний доступ до ресурсів і сервери DNS, – ЕП) Джон Грем-Каммінг виклав в Твіттері графіки збоїв в роботі інтернету в Білорусі 9-12 серпня. На них демонструється, як зникав трафік у трьох найбільших провайдерів: "Белтелекома", МТС і А1.

Update: Internet has returned to most of #Belarus as of Wednesday morning, election blackout day 4, with cellular and fixed-line now operational although monitoring continues; incident duration 61 hours 📈



📰 https://t.co/JcBhvhgVcR pic.twitter.com/cxT4XQmUO5 — NetBlocks.org (@netblocks) August 12, 2020

Міжнародна неурядова організація NetBlocks, що займається захистом прав в цифровій сфері і відстеженням блокувань Мережі, за допомогою інструменту, який дозволяє розрахувати приблизну вартість відключення інтернету для різних країн, розрахувала, що день без інтернету обходиться Білорусі в 56,4 млн дол втрати ВВП.

Білоруський ІТ-бізнес заговорив про масовий відтік фахівців за кордон

Через 2 дні після виборів і початку жорстоких розгонів мирних акцій протестів понад 2,5 тис засновників і працівників білоруських ІТ-компаній опублікували відкрите звернення з закликов до влади зупинити насилля.

"В останні місяці ми спостерігаємо розкручування спіралі насильства. Виборцями і спостерігачами зафіксовані численні порушення, які вказують на фальсифікацію результатів виборів. Ми припускаємо, що вибори президента Республіки Білорусь були сфальсифіковані.

Затримані і засуджені тисячі людей. Мирні акції протесту розганяють з неадекватним застосуванням сили…

Ми не експерти в політиці, але ми експерти в технологічному бізнесі. В країні формуються умови, в яких технологічний бізнес не зможе функціонувати. Стартапи не народжуються в атмосфері страху і насильства. Стартапи народжуються в атмосфері свободи і відкритості.

Найближчим часом ми почнемо спостерігати масовий відтік фахівців за кордон, відкриття офісів в сусідніх країнах, уповільнення темпів зростання IT-сектора, зменшення інвестицій в білоруські IT-компанії, зменшення податкових надходжень".

Український ІТ-бізнес і уряд пропонують робочі місця і підтримку

Одним з перших на події в білоруській ІТ-галузі в Україні відреагував співзасновник мережі креативних бізнес-просторів Creative States Ілля Кенігштейн. 11 серпня він написав, що його команда цілий день отримує дзвінки і листи з Мінська – від компаній, які збираються перевозити свої команди в Україну.

"Ми навіть зробили там таргетовану рекламу, в якій повідомили, що чекаємо їх в Україні. Багато компаній залишають Білорусь, причому переїжджають в першу чергу IT-проекти. Поки тимчасово, в майбутньому, ймовірно, надовго", – написав Кенігштейн.

На наступний день почали масово з’являтися звернення представників українського ІТ-бізнесу з пропозиціями надати білоруським колегам місця для роботи в разі їх переїзду в Україну.

Фінансовий директор ІТ-компанії S-PRO Олена Ізрайлевіч написала:

"Ми звертаємося до всіх IT-компаніям Білорусі, які все ще не знайшли вихід з цієї ситуації. В IT співтоваристві немає меж, і, якщо ви вирішите приїхати в Україну, тут є друзі, які хочуть підтримати вас.

Чим можемо допомогти? Виділимо частину офісу, де ви одразу зможете продовжити роботу з безперервним інтернетом і всім необхідним для роботи. Зараз в офісах достатня кількість місць. Допоможемо з пошуком житла. Надамо будь-яку іншу підтримку і покажемо українську гостинність".

Директор луцького ІТ-кластеру Віктор Левандовський записав відеозвернення із запрошенням білоруських колег з ІТ-сектору.

Згодом стало відомо, що загалом 25 українських IT-компаній відгукнулися на ініціативу S-PRO і Європейської асоціації програмної інженерії (EASE) і підготували більше 500 готових робочих місць в своїх офісах для команд з Білорусі.

В той же день з’явилась реакція і представника українського уряду.

Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Telegram написав, що Міністерство цифрової трансформації разом з українським ІТ-бізнесом готове створити всі необхідні умови для комфортного переїзду білоруських ІТ-компаній та фахівців до України.

CEO та співзасновник білоруської ІТ-компанії Gismart Дмитро Липницький

— Які чинники вас мотивували розглянути можливість релокейта частини команди?

— Рішення про тимчасову і часткову релокацію ми прийняли за кілька днів до виборів. Нам стало відомо, що в Білорусі можливо введення обмежень доступу в інтернет. Щоб уникнути прямих фінансових ризиків, ми перемістили до Києва 16 осіб. Це частина UA- і маркетингової команди, яка управляє рекламними кампаніями, що безпосередньо впливає на виручку.

— За якими критеріями була обрана Україна?

— У нас є офіси в Лондоні, Пекіні та Мінську. На початку 2020 року ми відкрили офіс в Києві. Коли постало питання про релокейт, ми обрали Київ. Для співробітників з Мінська – це найбільш комфортна локація. Наш офіс знаходиться в самому центрі Києві, в БЦ "Леонардо".

— На який термін ви розглядаєте релокейт?

— Команда провела в Києві тиждень, довгострокових рішень ми поки що не приймали.

— Наскільки це масове явище в білоруському ІТ – розгляд можливості релокейта або безпосередньо сам релокейт в Україну?

— Відключення інтернету, нестабільна політична обстановка, неправомірні затримання людей, тортури – все це негативно позначається на репутації Білорусі. Минулого тижня були затримані двоє наших співробітників. Про їх місцезнаходження ми дізналися тільки через кілька днів, до цього співробітники значилися зниклими безвісти. Сьогодні з нашими співробітниками все в порядку, вони знаходяться на волі.

Проте ми далеко не єдина компанія, чиї співробітники були затримані. У разі, якщо в Білорусі не будуть проведені нові вибори і ситуація в країні не стабілізується, багато IT-компанії почнуть закривати офіси в Мінську і перевозити співробітників в сусідні країни, в тому числі в Україну.

Співзасновник мережі креативних бізнес-просторів Creative States Ілля Кенігштейн

— Чи звертаються до вас представники білоруського ІТ-бізнесу?

— Сьогодні дуже велике попит на житло і на послуги коворкінгів. Приїжджають як поодинці, так і цілими групами. Надовго це чи ні, поки що ніхто не знає. Тим не менш ряд компаній переїхали до нас.

— Вони розглядають лише Україну чи декілька країн, наприклад, Польщу і Естонію, які активно залучають іноземних ІТ-фахівців?

— Ми (Україна, – ЕП) конкурентні, і конкурентні не з точки зору позиції держави, оскільки вона традиційно не помічає цю історію і не робить взагалі нічого. Принаймні, я не бачив жодних офіційних висловлювань з боку влади про те, що давайте поборемося за білоруських ІТ-спеціалістів.

У світі сьогодні йде війна за мізки і держави бачить в цьому дуже серйозну і круту можливість.

З іншого боку ми маємо конкурентні переваги. Ми конкурентні тим що, ми поряд. Щоб переїхати до нас, не потрібна віза на відміну від Литви і Естонії. Так, дійсно, вони намагаються зараз спростити візовий режим, але тим не менш, всі знають, що до них потрібна віза.

У нас все ж таки життя виходить дешевше. Крім цього, ми всі російськомовні або, принаймні, більшість. Тому з соціальної точки зору ми безумовно більш конкурентні, ніж ті ж самі ринки Литви і Естонії.

— Яка кількість білоруських компаній вже приїхала, або подала заявки або взагалі звернулися до вас з проханням розглянути можливість релокейту і працювати у вас?

— За останні 5-6 днів у нас було порядка 30 різноманітних запитів, починаючи від великих міжнародний компаній, закінчуючи невеликими проєктами. Всі ці запити знаходиться в роботі, у всіх різні таймінги, хтось ще не приїхав, хтось збирається приїхати.

Поки що йдеться про 3-5 компаній, але підозрюю, що з приходом вересня, якщо в Білорусі нічого не зміниться, рахунок піде на десятки. Компаніям потрібно працювати щоденно.

Комерційний директор мережі коворкінгів Сreative Quarter Андрій Шеховцев

— Скільки білоруських ІТ-компаній звернулись до вас з питання релокейту?

— Ми зараз спілкуємося з представниками чотирьох компаній, показуємо їм офіси, але вони поки ще не вирішили. Одна білоруська компанія, котра вже була нашим клієнтом, перемістила сюди частину своїх співробітників. Це порівняно невелика компанія, у них було приблизно 15 людей і вони перевезли п'ятьої співробітників. І ще з 3-4 компаніями спілкуємося. І інші додаються в процесі.

— Які причини для релокації вони називають?

— Нестабільна ситуація в країні. Тобто, в перші дні після виборів у них був дуже нестабільний інтернет, а це головне для IT-компанії, як ви розумієте. Навіть через VPN вони зі складнощами підіймали сайти. Зараз з цим трохи полегше, але компанії yt розуміють, як все це буде розвиватися.

Скоріше за все їх чекає як мінімум три місяці, а може і півроку нестабільності і непередбачуваності. І це головна причина? чому компанії розглядають Київ і Україну як можливе місце для релокейту, принаймні тимчасово.

До того ж тут можна знаходитися 90 днів без візи. Мабуть це теж грає свою роль на користь України.