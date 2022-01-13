Іноземним IT-фахівцям спростять процедуру надання дозволу на імміграцію

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Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає удосконалення механізмів надання дозволу на імміграцію, зокрема, спрощення процедури надання дозволу на імміграцію іноземним висококваліфікованим IT-спеціалістам.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Насамперед зменшується строк розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію з одного року до 6 місяців", - додали в уряді.

Зазназначється, що законопроєкт удосконалює процедури відмови в наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання.

Також передбачено:

посилення заходів протидії нелегальній міграції стосовно осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл;

отримання біометричних даних заявників при подачі документів;

удосконалення квотного принципу надання дозволу на імміграцію;

запровадження нової підстави надання дозволу на імміграцію для осіб, які проживали на території понад 5 років;

забезпечення законодавчого регулювання питання відмови у наданні дозволу на імміграцію особам, які мають намір легалізуватись на території України на підставі фіктивних шлюбів.

Проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про імміграцію" розробила Державна міграційна служба спільно з Мінцифрою на виконання доручення прем’єр-міністра та указу президента "Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії в Україні".

Економічна правда