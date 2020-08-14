Міністр цифрової трансформації запрошує білоруських айтівців до України

Міністерство цифрової трансформації разом з українським ІТ-бізнесом готове створити всі необхідні умови для комфортного переїзду білоруських ІТ-компаній та фахівців до України. Це стосується й інших іноземців.

Про це написав віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Telegram.

"Українська ІТ-компанія може запросити до себе на роботу такого іноземця. З-поміж документів він надає компанії лише копії свого паспорта із завіреним перекладом та кольорове фото 3,5х4,5.

Потім компанія звертається із заявою до Центру зайнятості, до якої додає копії паспорта іноземця, фото та проєкт трудової угоди з ним. Протягом 5-7 днів Центр зайнятості видає такий дозвіл. Все. Іноземець може легально проживати та працювати в Україні", - написав Федоров.

Міністр зазначив, що цим механізмом може скористатися будь-який іноземний спеціаліст незалежно від його рівня кваліфікації.

"Крім того, за підтримки уряду ми також забезпечили можливість іммігрувати до України 5 тисяч висококваліфікованих ІТ-спеціалістів. Вони можуть отримати посвідку на постійне проживання та роботу в Україні впродовж 10 років", - зазначив Федоров.

5 тисяч квот розподілені по областях України, в яких зосереджена найбільша кількість IT-компаній. Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити по 600 іноземних фахівців, Харківська – 700, а місто Київ отримало 2 500 квот.

Імміграція в рамках квот дозволить іноземним ІТ-спеціалістам працевлаштуватися на тих самих умовах, що й громадяни України.

"Також вони можуть стати приватними підприємцями та імігрувати до України разом зі своїми родинами", - додав урядовець.

Аби скористатися квотами, іноземні спеціалісти, що вже мешкають в Україні, мають подати свої документи у територіальний підрозділ Державної міграційної служби за місцем своєї реєстрації.

"А фахівці, що перебувають за межами нашої країни, – у консульські установи України за кордоном", - повідомив віце-прем'єр.

Економічна правда