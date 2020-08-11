Коронавірус змінив ринок фрилансу: хто постраждав, хто виграв, як змінились зарплати

Ринок фрилансу в Україні стрімко розвивається. Збільшується кількість виконавців і замовників, ростуть бюджети. Пандемія внесла в роботу сектору свої корективи. Програли не всі.

У розпал карантину, коли більшість бізнесів обмежили роботу, упевнено почувалися ті, хто звик працювати вдома: копірайтери, розробники, дизайнери. З приходом коронавірусу "віддалені" виконавці лише наростили обсяги угод.

Серед лідерів

Ринок фрилансу в Україні динамічно розвивається, додаючи 30-90% на рік. Збільшується не тільки кількість виконавців і замовників – ростуть також бюджети замовлень і спеціалізації проєктів.

Коли у 2005 році в Україні запустили першу фриланс-платформу Freelancehunt, за рік на ній зареєструвалося 975 виконавців і 230 замовників. Через десять років кількість фрилансерів перевищила 100 тис, а зараз на майданчику – 580 тис виконавців і 230 тис замовників.

Приріст числа фрилансерів у 2019 році в порівнянні з 2018 роком становив 55%, замовників – 35%. Причому не всі зареєстровані фрилансери постійно працюють із сторонніми проєктами. Близько 38% виконавців мають основну роботу, а фриланс використовують як додатковий дохід.

Сукупний бюджет опублікованих у 2019 році на Freelancehunt проєктів становив 325 млн грн, що на 35,4% більше за показник 2018 року.

Схожі цифри демонструє міжнародна профільна платформа Payoneer. За її даними, доходи українських фрилансерів у 2019 році зросли на 36%. Виходячи з цих показників, за темпами зростання доходів фрилансерів Україна посіла п'яте місце в світі. На першому місці – США із 78%.

Хто замовляє

Серед замовників фриланс-послуг – переважно українські компанії, хоча є підприємці з країн Євросоюзу, США, Ізраїлю.

Існують дві категорії клієнтів: бізнес, якому потрібно вирішити певне завдання (виготовлення логотипа, написання статті, консультація юриста), і посередники (рекламні, маркетингові, креативні агентства), які при обслуговуванні клієнтів звертаються до сторонніх фахівців.

Традиційно найщедріші клієнти – іноземці. У 2019 році шість з десяти найдорожчих проєктів на українському фрилансі належали замовникам з інших країн. На першому місці – проєкт, у якому потрібно було зробити дизайн мобільного додатка, спрямованого на особисті фінанси.

За гонорар майже 100 тис грн замовник уточнював вимоги до виконавця: "Потрібен геніальний дизайнер, що володіє знаннями поведінкових факторів, і шанувальник мінімалізму в дизайні. Бюджет гнучкий, як і терміни, хоча якщо у вас вже є парочка проєктів – не турбуйте, бо не спрацюємося".

Цікава в цьому замовленні географія учасників проєкту. Виконавець працював у Києві, клієнт був у Варшаві, проджект-менеджер керував з Вінниці. Додаток вийшов у США, а фізичний офіс компанії розташований у Китаї.

На другому місці за величиною гонорару – проєкт, у якому вимагалося розробити особистий кабінет на сайті замовлення страв столичної мережі ресторанів (бюджет – 76 тис грн). Замикає трійку конкурс на дизайн-проєкт особняка під Києвом (74 тис грн). Конкурс виграв 24-річний дизайнер.

Як змінюється ринок

На введення карантину український ринок фриланс-послуг відреагував падінням. Скорочення замовлень більшою мірою було зумовлене бажанням підприємців перестрахуватися і перечекати шторм.

У підсумку, коли карантинні заходи послабили, ринок фрилансу злетів до рекордних показників. Як писала ЕП, якщо в березні кількість замовлень зменшилася на 10%, то вже в травні замовники опублікували рекордну кількість проєктів – 4 300 за тиждень замість звичних 3 700.

Очікування кризи стало додатковим поштовхом у розвитку фрилансу.

З одного боку, підприємці почали економити і замість агентств з високими цінниками стали звертатися безпосередньо до виконавців.

З іншого – штат фрилансерів виріс: скорочені дизайнери, копірайтери, SMM-менеджери і маркетологи поповнили ряди "віддалених" працівників. Loading...

Замовники стали частіше шукати вузькопрофільних фахівців, яких на ринку мало. Таких виконавців ефективніше залучати для роботи над конкретним проєктом. Їх зарплата може становити 2-3 тис дол, а необхідність у їх послугах є не завжди.

Нестабільність із замовленнями під час карантину спонукала фрилансерів змінити погляди на роботу за наймом. Фахівці Freelancehunt відзначають готовність більшості виконавців влаштуватися на роботу в штат. Особливо це стосується новачків і фахівців середнього рівня без постійних клієнтів.

З урахуванням цього запиту сервіс Freelancehunt запровадив розділ, де фрилансери можуть публікувати резюме, а роботодавці – вакансії. Однак у таких претендентів є одна принципова вимога: дистанційна робота. Мало хто з них готовий проміняти домашнє крісло на офісний стілець.

Оскільки після карантину багато компаній переконалися в перевагах "віддаленої" роботи, є підстави вважати, що такий формат буде популярним.

Хто постраждав

Представники різних спеціальностей по-різному відреагували на коливання ринку. Виконавці в популярних категоріях (програмісти, дизайнери, маркетологи, копірайтери) майже не відчули наближення кризи. У них кількість замовлень і гонорари особливо не змінилися.

В архітекторів, бізнес-консультантів та представників категорії "Аудіо-відео" все інакше. Якщо в лютому сукупний бюджет проєктів категорії "Архітектура" перевищував 0,5 млн грн, то в квітні він зменшився до 275 тис грн. Удвічі впали бюджети консалтингу: 759 тис грн у лютому і 351 тис грн у березні.

Трохи менше впали гонорари операторів, монтажерів, аніматорів і дикторів: 607 тис грн за лютий і 484 тис грн за квітень. Попри скорочення бюджетів, кількість замовлень зменшилася незначно. Це означає, що фрилансери готові братися за проєкти з меншими гонорарами.

Скорочення витрат на проєкти торкнулося і фізосіб, і підприємців. Наприклад, бізнес-консультанти постраждали одні з перших. Компанії стали відмовлятися від їхніх послуг під час карантину, а замовники архітектурних проєктів не були впевнені в тому, що готові зводити будинки в кризу.

Хто виграв

Виграли розробники мобільних додатків. Весна подарувала їм двократне зростання кількості замовлень та бюджетів. Фахівці з Android та iOS почали рік із 173 замовлень на 1,6 млн грн, а в травні отримали 311 проєктів на 3 млн грн. Причина успіху – карантин прискорив перехід бізнесу в онлайн.

Безліч людей у світі продовжують перебувати в ізоляції, що спричиняє проблеми при задоволенні базових потреб. Оскільки смартфони є майже у всіх, мобільні додатки допомагають вчитися, доставляти продукти, спілкуватися і розважатися.

Крім того, розробників мобільних додатків в Україні поки небагато, тому їх гонорари в півтора рази перевищують доходи програмістів класичних IT-додатків.

Скільки заробляють

У 2019 році гонорар за один опублікований проєкт виріс на 14% до 2 100 грн. Розмір заробітку виконавців залежить від спеціалізації. Наприклад, налаштування програмних алгоритмів (машинне навчання) буде коштувати до 2 тис грн за годину, а оплата коректури текстів стартує від 90 грн.

Фрилансери самі вибирають обсяг і час роботи. Комусь достатньо приділяти роботі дві-три години на день, хтось працює 10-12 год. Залежно від обсягу роботи гонорари можуть стартувати від 2-3 тис грн і фінішувати після 30-40 тис грн.

Фінансову стабільність вільним працівникам можуть забезпечити постійні клієнти, тоді виконавці почуваються впевнено. Якщо таких клієнтів нема, доводиться розраховувати на нерегулярні замовлення. Такою є ціна свободи.

Творці програмного забезпечення – найбільш високооплачувані фахівці на фрилансі. Найбільше на внутрішньому ринку заробляють розробники мобільних додатків – 27-32 тис грн на місяць. Програмісти трохи поступаються – 24-26 тис грн. Близько 20 тис грн заробляють архітектори та проєктувальники, 18 тис грн – бізнес-консультанти, 16-17 тис грн – дизайнери.

Валентин Зюзін, директор Freelancehunt, Олег Топчій, засновник Freelancehunt