IT-отрасль Украины против "коронакризиса": сокращений персонала и урезания зарплат не будет, пока что

ЭП узнала как IT-отрасль адаптируется к экономическому кризису, вызванного пандемией коронавируса, собирается ли сокращать персонал и зарплаты.(укр)

Галузь інформаційно-комунікаційних технологій займає в Україні третє місце за обсягом експорту послуг з часткою 20% від всього українського сервісного експорту.

За даними Асоціації IT Ukraine, експорт IT-послуг в 2019 році становив 4,17 млрд дол, а обсяг сплачених податків від IT-експорту – 16,7 млрд грн.

Отже IT галузь є важливою частиною економіки України і від неї певною мірою залежить добробут країни.

Проте як IT-галузь переживає поточну економічну кризу, яку викликала пандемія коронавірусу? Чи почали IT-компанії звільняти працівників, зменшувати зарплати і заморожувати виплати? На скільки місяців роботи в такому режимі компаніям вистачить запасу "міцності"? І як ведуть себе їх найбільші клієнти?

Щоб отримати відповіді на ці питання "Економічна правда" провела опитування серед чотирьох найбільших в Україні IT-аутсорсингових компаній.

Асоціації IT Ukraine

До складу Асоціації входить більше 50 компаній-розробників програмного забезпечення, які сукупно формують 50% всієї виручки галузі в Україні.

За словами виконавчого директора Асоціації IT Ukraine Костянтина Васюка, наразі практично всі IT-компанії, які є членами Асоціації, перевели своїх працівників на віддалений режим роботи, за винятком співробітників, які забезпечують роботу технічної інфраструктури.

"Зараз доволі складно сказати, як довго IT-бізнес може працювати в подібному режимі – ми всі залежимо від економічних обставин та динаміки розповсюдження коронавірусу, яку ніхто не може прогнозувати, – пояснює Васюк.

Директор Асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк джерело: dw.com

"Проте можемо запевнити, що віддалений режим роботи, гнучкість в оптимізації робочих процесів завжди були притаманні IT-індустрії. IT-cпеціаліст однаково ефективно працює як у режимі remote work (дистанційної роботи), так і в офісі. А це означає, що наші клієнти не відчують ніякої різниці в робочому процесі", – зазначає він.

Інша справа – це стан економіки, який напряму залежить від ситуації з епідемією коронавірусу.

"Впевнений, що її наслідки ми ще навіть не відчули – з ними ми матимемо справу у найближчі 2-3 місяці. Вже зараз компанії переглядають та оптимізують свої операційні витрати та фокусуються на стратегічно важливих цілях", – додає Васюк.

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EPAM, 7550 технічних спеціалістів

Який відсоток співробітників EPAM перевів на віддалений режим роботи, і як це впливає на ефективність

Як зазначає віце-президент, голова EPAM у Центральній та Східній Європі Юрій Антонюк, дистанційна робота для компанії є цілком звичною.

"Практично з самого початку поширення вірусу компанія почала підготовку до переведення переважної більшості фахівців на віддалений режим", – зазначає він.

Віце-президент, голова EPAM у Центральній та Східній Європі Юрій Антонюк джерело: igate.com.ua

За його словами, в EPAM тестували внутрішні ресурси і системи, проводили опитування щодо готовності тих чи інших розробників повністю перейти на домашню роботу, складали списки спеціального обладнання, яке необхідно було доставити в будинки і квартири розробників, зайнятих на специфічних проєктах.

"Сьогодні понад 98% фахівців EPAM Ukraine повністю переведені на дистанційну роботу. Звичайно, ми подбали про те, щоб всі вимоги і очікування наших клієнтів до захисту і безпеки проектів були повністю дотримані.

Крім того, ми готові максимально оперативно і гладко повернутися до звичного формату роботи. Такий "перехідний період" вже успішно був відпрацьований в офісі EPAM в Китаї, де сьогодні знімаються карантинні обмеження.

Через тиждень віддаленої роботи зниження ефективності ми поки не зафіксували. Навпаки, команди посилили свою взаємодію в онлайн-форматі. Але це питання ми продовжимо уважно моніторити", – зазначає Антонюк.

Щодо скорочення персоналу і зниження зарплат та за якого сценарію компанія піде на такі кроки

"EPAM – велика публічна міжнародна компанія, яка має великий запас міцності і не одну успішно пережиту кризу за плечима. Поки що ми продовжуємо працювати в новій реальності без кардинальних заходів.

Наш основний фокус сьогодні – це безпека і здоров'я наших фахівців. Радує, що всі клієнти підтримали перехід на віддалений формат співпраці", – каже Антонюк.

За його словами, "давати якісь прогнози зараз справа невдячна, тому що ситуація змінюється надто швидко".

Який запас міцності у української ІТ-індустрії та як себе поводять ключові клієнти

"Україні достатньо фрагментована: є великі гравці з великими клієнтами і складними end-to-end рішеннями в портфоліо, є компанії поменше з обмеженою кількістю клієнтів.

Є ті, хто все ще використовує класичні аутсорсингові та аустаффінгові моделі.

Це все різні підходи до бізнесу, різні стратегії. Безумовно, на комусь зміни позначаться вкрай болісно, хтось відчує кризу не так гостро, а хтось - навпаки, відкриє для себе нові можливості.

Досвід попередніх криз показує, що ІТ починає відчувати зміни не в першу хвилю змін, а з певною затримкою. Компанії з класичної аутсорсингової моделлю за результатами кризи зможуть отримати додаткові замовлення, якщо клієнти приймуть рішення про оптимізацію ІТ-складової їх бізнесу.

Очевидно тільки одне, що з найменшими втратами пройдуть цю кризу ті компанії, які зможуть швидко адаптуватися до нових умов і досягти успіху в нішевих рішеннях. Ця криза дасть потужний імпульс для розвитку цифрової економіки", – наголошує Антонюк.

Чи є достатніми і ефективними заходи підтримки бізнесу з боку влади?

"Ми звикли розраховувати на власні сили. В цілому наявність запропонованих активностей – безумовно позитивний крок, який допоможе малому і середньому бізнесу трохи мінімізувати частину економічних наслідків від карантинних заходів.

Однак це тільки тактичний хід, відповідь на виклики вже вчорашнього дня, адже ситуація змінюється практично щогодини.

Щоб економічну кризу, яка викликана пандемією, нормально пережило більша кількість українських підприємств, компаній, а особливо представників малого бізнесу, потрібна комплексна стратегія, підкріплена виконавчою волею і ресурсами", – вважає голова EPAM у Центральній та Східній Європі.

SoftServe, 5840 технічних спеціалістів

Який відсоток співробітників на віддаленому режимі роботи і як це впливає на ефективність

"Зараз майже вся наша команда працює з дому, виняток складають лише фахівці, відповідальні за підтримку робочої інфраструктури та деколи окремі спеціалісти проєктних команд. Це не більше 200 людей з понад 7 тисяч наших працівників в Україні", – розповідає голова ради директорів SoftServe Ярослав Любінець.

"В нашій сфері потреба віддаленої роботи виникла вже давно. У нас є відповідні напрацювання щодо доступу до робочої інфраструктури, інформаційної безпеки та організації роботи віртуальних команд. Відповідно, ефективність роботи не знизилася", – додає він.

Голова ради директорів SoftServe Ярослав Любінець джерело: Прес-служба SoftServe

Щодо скорочення персоналу і зниження зарплат та за якого сценарію компанія піде на такі кроки

"Звичайно, ми, та й інші ІТ-компанії, постійно відслідковуємо ситуацію на ринку. Наразі час ще немає відчутних сигналів про зменшення замовлень, однак з’являються запити на відтермінування нових проєктів. Тому сценарії впливу кризи на українську ІТ-сферу можна буде оцінювати через кілька тижнів. Вплив може бути значним.

Пошук нових працівників не зупиняється. Спектр спеціалізацій в сучасному ІТ дуже широкий, тому пошук талантів буде актуальним завжди. Проте зараз заповнення вакансій буде відбуватись насамперед за рахунок внутрішніх резервів або оптимізації команд.

Взагалі, для ІТ-компаній найбільшою цінністю є люди. Тому будуть використовуватися всі засоби для збереження команди", – зазначає Любінець.

Який запас міцності у української ІТ-індустрії

"В "звичайному режимі" вже ніхто не працює. Всі проводять оптимізацію операційних витрат. Запас міцності дуже залежить від типу, вертикалей та географії клієнтів, рівня сервісів та, особливо, привнесеної вартості, яку компанія надає", – додає він.

Як може впасти дохід ІТ-аутсорса за підсумком березня і квітня, якщо ситуація в Україні і світі не зміниться

"В березні зміни в доходах не будуть відчутними. Ситуація в квітні почне тільки мінятися, тому рано давати прогнози", – каже Любінець.

Чи є достатніми і ефективними заходи підтримки бізнесу з боку влади?

"Я оцінюю ці міри позитивно, однак для ІТ сектору більш важливим є дотримання правил та умов ведення бізнесу з боку уряду, успішна боротьба з пандемією коронавірусу, забезпечення інфраструктури для ведення бізнесу", – наголошує він.

GlobalLogic, 4305 технічних спеціалістів

Джерело: lviv.com

"Більше 90% наших інженерів як в Україні, так і в світі перейшли на дистанційний режим, щоб дотримати розпорядження місцевої влади та знизити всі можливі ризики для їх здоров'я і здоров'я їхніх сімей.

Тим, кому ще якийсь час важливо перебувати в офісі, компанія надає максимальне сприяння і забезпечує всі необхідні заходи турботи про їхнє здоров'я.

Ми сподіваємося, що ситуація покращиться і через якийсь час ми повернемося в звичний режим, при цьому уважно стежимо за зміною ситуації і маємо детально опрацьовані плани у відповідь на всі ймовірні сценарії розвитку подій.

Нашою метою було і залишається максимальна безпека наших людей і нульовий вплив на бізнес і проєкти наших клієнтів", – заявили ЕП в компанії.

Luxoft, 3597 технічних спеціалістів

джерело: Luxoft

Який відсоток співробітників на віддаленому режимі роботи і як це впливає на ефективність

"Наразі майже 90% фахівців Luxoft працюють віддалено. Перехід відбувався поступово. Ми рекомендували нашим спеціалістам працювати з дому та обмежити соціальні контакти ще до запровадження карантинних заходів в Україні. Тож сам процес переходу на продуктивність не вплинув.

Крім того, віддалена робота – звична практика для технологічної галузі, адже часто над одним проєктом можуть працювати спеціалісти з різних куточків світу. Організація та менеджмент проєктів побудовані гнучко і практично не залежать від дислокації фахівця, тож і на ефективність роботи це не впливає", – зазначили в компанії.

Щодо скорочення персоналу і зниження зарплат та за якого сценарію компанія піде на такі кроки

"Усі сервіси надаються командами у звичному режимі, зобов’язання перед клієнтами виконуються у повному обсязі, тож і мови про скорочення фахівців зараз немає. Те саме стосується і найму – кількість вакансій також не маємо наміру скорочувати.

Нам вдалося своєчасно налагодити роботу над проєктами компанії у віддаленому режимі, надання послуг нашим клієнтам відбувається без збоїв, тож замороження виплат чи зниження розміру зарплати не розглядається", – заявили в Luxoft.

На скільки вистачить "запасу міцності" компанії

"Luxoft – глобальна компанія, з представництвами у 22 країнах світу. Це значно збільшує нашу стійкість, та попри все, віддалений режим ми сприймаємо як тимчасовий захід. Як сервісна компанія ми будемо підлаштовуватись під потреби наших клієнтів", – відповіли в компанії.

Як може впасти дохід компанії за підсумком березня і квітня, якщо ситуація в Україні і світі не зміниться

"Наразі індустрія та її клієнти тільки переходять на новий режим роботи, оцінювати об’єми скорочення безнесів поки рано, втім, певне скорочення все-таки відбудеться", – пояснюють в Luxoft.

Як себе поводять ключові клієнти

"Ще на ранніх стадіях поширення коронавірусу компанія напрацювала так звані Business Continuity Plans – перелік заходів на випадок загострення ситуації – і узгодила їх з клієнтами.

Зараз ми цим планам слідуємо, тож на перебіг проектів епідемічна ситуація не вплинула суттєво. Інша справа – глобальна економіка, але тут до нової реальності мають звикнути всі", – наголошують в компанії.

Чи є достатніми і ефективними заходи підтримки бізнесу з боку влади?

"Загалом ухвалення законопроєктів вважаємо позитивним кроком. В умовах різкого спаду активності бізнесу – це адекватна відповідь", – додають в Luxoft.