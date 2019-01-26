Купити квартиру нелегко, але можливо. Як накопичити на власне житло

Що необхідно робити, щоб придбання власної домівки не перетворилося на виснажливий марафон.

Мільйони людей мріють про придбання житла, але для більшості ця мета недосяжна через відсутність капіталу. У зв'язку з цим постає закономірне питання: як накопичити на квартиру?

Це непросто, але можливо. Нижче — кілька кроків, зробивши які, можна стати власником свого житла.

Крок 1. Розраховуємо суму щомісячних відрахувань

Для будь-якої людини завжди корисно і важливо стежити за своїми витратами і доходами. Ці дані також знадобляться, якщо виникне бажання накопичувати гроші на квартиру. Щоб обчислити розмір сімейного бюджету, необхідно, як мінімум, місяць контролювати і фіксувати абсолютно всі свої заробітки і витрати.

Усі витрати потрібно розбити на групи, наприклад, "продукти харчування", "навчання", "комунальні платежі", "інше". Наприклад, ваш щомісячний дохід становить 400 дол, вашого партнера — 300 дол.

Часто буває ситуація, коли ви витрачаєте 300 дол на житло, 100 дол на одяг, 100 дол на платежі, а 200 дол "з'їдає" "інше". Тобто вони кудись зникають, хоча ви могли б без зайвого дискомфорту відкладати ці 200 дол.

Крок 2. Робимо накопичення максимально недоступними

Потрібно, щоб ваші заощадження накопичувалися в довгостроковій перспективі і ви не могли їх витратити. Це можливо лише тоді, коли ви зробите ці гроші якомога більш недосяжними. У цьому вам допоможе банківський депозит.

Як мінімум, це до певної міри ускладнить використання цих коштів і знизить залежність від моментів, коли хочеться щось купити. Крім того, на депозиті будуть нараховуватися додаткові відсотки доходу.

Отже, поповнюючи щомісяця депозит з капіталізацією 5% річних 200 дол, через п'ять років ви заробите 12 498 дол. Звичайно, цього недостатньо, щоб придбати повноцінну квартиру в столиці, але може вистачити на житло в передмісті. Зате ви вивільните кошти для заощаджень і через рік-два купите більшу квартиру.

Крок 3. Збільшуємо заощадження за допомогою інших інструментів

Якщо вас не влаштовують маленька квартира і низькі відсотки за депозитом, то накопичення можна збільшити іншими законними способами.

Інвестиції в цінні папери. Якби на початку 2018 року ви купили акції, що входять в індекс ПФТС, то, продавши їх в кінці того ж року, ви заробили б 80%. Тобто, вклавши 10 тис дол, ви б за рік заробили 8 тис дол.

Тут варто зробити ремарку, що кон'юнктура фондових ринків постійно змінюється, тому правильні інвестиційні рішення вам можуть допомогти ухвалити або фахівці, або вам потрібно буде вникати в ситуацію самостійно.

Крім того, можна інвестувати в іноземні акції, наприклад, Facebook, Amazon або Apple. Щоб відкрити рахунок у закордонному банку, якраз достатньо 10 тис дол. Перед цим потрібно буде знайти надійну інвестиційну компанію в Україні, щоб інвестувати в іноземні ринки капіталу.

Іноді такі послуги надають банки, тому потрібно поцікавитися, чи нема у них інструментів, які дають більш високу прибутковість.

Оформлення іпотеки. Можна купити квартиру в іпотеку. Наприклад, обрана вами квартира на вторинному ринку коштує 30 тис дол. Ви вже накопичили 12 498 дол. За умовами оформлення іпотеки вам потрібно сплатити аванс від суми кредиту: в Ощадбанку — 10-25%, у Приватбанку — 25%, у Кредобанку — 40%.

Щоб оформити іпотеку на десять років при початковому внеску 25%, потрібно заплатити 7,5 тис дол. Після цього потрібно буде щомісяця виплачувати відсотки за кредитом — близько 7,5 тис грн при ставці 14,3%.

Виходить, тих 200 дол, що ви відкладали, і вивільнених 300 дол, які ви платили за оренду, вистачить для обслуговування кредиту. Гроші, що залишилися від накопиченої суми, можна витратити на ремонт купленої в іпотеку квартири.

До слова, деякі банки беруть комісію за розрахунково-касові операції. Угоди про іпотечне кредитування слід уважно читати, особливо рядки, написані дрібним шрифтом. Через зростання курсу долара іпотеку потрібно оформляти у гривні.

Крім того, ви повинні бути впевнені у своєму джерелі доходу, тому що банк за прострочення виплат за іпотекою може подати в суд і відібрати квартиру.

Крок 4. Купівля квартири

Зібравши кошти, вам захочеться якомога швидше купити квартиру. Однак часто цієї ейфорією користуються шахраї і продають квартири у провальних проектах.

Це більшою мірою стосується об'єктів на первинному ринку нерухомості, коли ви інвестуєте на етапі будівництва.

У таких випадках при укладенні угоди ви не отримуєте права власності, а лише виступаєте інвестором.

Документи ви отримаєте після введення будинку в експлуатацію.

Якщо не будете поспішати і скрупульозно підійдете до вибору забудовника, то заробите, бо після введення будинку в експлуатацію ціна за квадратний метр може вирости на 25%.

Або ж вибирайте квартиру у зданих будинках.

Висновок

Навівши лад в особистих фінансах, набравшись терпіння і дисципліновано відкладаючи частину свого доходу, ви зможете накопичити на квартиру за цілком реальний період. Головне — навчитися витрачати гроші на найнеобхідніше. Ймовірно, буде нелегко, зате ви отримаєте власний куточок для життя.