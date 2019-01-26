Как накопить на свое жилье

Что необходимо делать, чтобы приобретение собственного дома не превратилось в изнуряющий марафон.

Миллионы людей мечтают о покупке жилья, но для большинства эта цель недостижима из-за отсутствия капитала. В связи с этим появляется закономерный вопрос: как накопить на квартиру?

Это непростой путь, но он реализуем. Ниже — несколько шагов, следуя которым, можно обзавестись своим жильем.

Шаг 1. Рассчитываем сумму ежемесячного отчисления

Для любого человека всегда полезно и важно следить за своими расходами и доходами. Эти данные также пригодятся, если появилось желание накапливать. Чтобы вычислить размер семейного бюджета, необходимо, как минимум, месяц контролировать и фиксировать абсолютно все свои заработки и траты.

Статьи расходов нужно разбить на группы, к примеру, "продукты питания", "обучение", "коммунальные платежи", "прочее". Допустим, ваш ежемесячный доход составляет 400 долл, вашего партнера — 300 долл.

Часто бывает ситуация, когда вы расходуете 300 долл на жилье, 100 долл на одежду, 100 долл на платежи, а 200 долл "съедает" "прочее". То есть они куда-то исчезают, хотя вы могли бы без лишнего дискомфорта откладывать эти 200 долл.

Шаг 2. Делаем накопления максимально недоступными

Нужно, чтобы ваши сбережения накапливались в долгосрочной перспективе и вы не могли их потратить. Это возможно лишь в том случае, если вы сделаете эти деньги как можно более недосягаемыми. В этом вам поможет банковский депозит.

Как минимум, это в определенной мере усложнит использование этих средств и снизит зависимость от моментов, когда хочется что-то купить. Кроме того, на депозите будут начисляться дополнительные проценты дохода.

Итак, пополняя каждый месяц депозит с капитализацией 5% годовых 200 долл, через пять лет вы накопите 12 498 долл. Конечно, этого недостаточно, чтобы приобрести полноценную квартиру в столице, но этого может хватить для покупки жилья в пригороде. Зато вы получаете возможность высвободить еще больше средств для сбережений и уже через год-два купить квартиру побольше.

Шаг 3. Увеличиваем сбережения с помощью других инструментов

Если вас не устраивает покупка маленькой квартиры и низкие проценты по депозиту, то накопления можно увеличить другими законными способами.

Инвестиции в ценные бумаги. К примеру, если бы вы в начале 2018 года купили акции, входящие в индекс ПФТС, то, продав их в конце года, вы заработали бы 80%. То есть, вложив 10 тыс долл, вы бы за год заработали 8 тыс долл.

Здесь стоит сделать ремарку, что конъюнктура фондовых рынков постоянно меняется, поэтому правильные инвестиционные решения вам могут помочь принять либо специалисты, либо вам самостоятельно нужно вникать в ситуацию.

Кроме того, можно инвестировать в иностранные акции, к примеру, Facebook, Amazon или Apple. Чтобы открыть счет в заграничном банке, как раз достаточно 10 тыс долл. Перед этим нужно будет найти надежную инвестиционную компанию в Украине, чтобы инвестировать в иностранные рынки капитала.

Иногда такие услуги предоставляют банки, поэтому нужно поинтересоваться, нет ли у них инструментов, которые дают более высокую доходность.

Оформление ипотеки. Можно купить квартиру в ипотеку. Допустим, избранная вами квартира на вторичном рынке стоит 30 тыс долл. Вы уже накопили 12 498 долл. По условиям оформления ипотеки вам нужно оплатить аванс от суммы кредита: в Ощадбанке — 10-25%, в Приватбанке — 25%, в Кредобанке — 40%.

Чтобы оформить ипотеку на десять лет при начальном взносе 25%, нужно заплатить 7,5 тыс долл. После этого нужно будет ежемесячно выплачивать проценты по кредиту — около 7,5 тыс грн при ставке 14,3%.

Получается, что тех 200 долл, что вы уже откладывали, и высвободившихся 300 долл, которые вы платили за аренду, может хватить для обслуживания ипотечного кредита. Оставшиеся деньги от накопленной суммы, если необходимо, можно потратить на ремонт купленной в ипотеку квартиры.

К слову, некоторые банки берут дополнительные комиссии за рассчетно-кассовые операции. Договора об ипотечном кредитовании нужно внимательно читать, обращая внимание на то, что написано мелким шрифтом. Также следует оформлять ипотеку в гривне, ведь курс доллара имеет тенденцию к росту.

Кроме того, вы должны быть уверены в своем источнике дохода, потому что банк за просрочку выплат по ипотеке может подать в суд и отобрать квартиру.

Шаг 4. Покупка квартиры

Накопив достаточно средств для покупки заветного жилья, вам захочется как можно быстрее купить квартиру. Однако часто этой эйфорией пользуются мошенники и продают квартиры в заведомо провальных проектах.

Это в большей степени относится к объектам на первичном рынке недвижимости, когда вы инвестируете на этапе строительства.

В таких случаях при заключении сделки вы не получаете права собственности, а лишь выступаете инвестором.

Документы вы получите после ввода объекта в эксплуатацию.

Если не будете торопиться и скрупулезно подойдете к выбору застройщика, то заработаете, так как после ввода дома в эксплуатацию цена за квадратный метр может вырасти на 25%.

Или же выбирайте квартиру в сданных домах.

Вывод

Наведя порядок в личных финансах, набравшись терпения и дисциплинированно откладывая часть своего дохода, вы сможете накопить на квартиру за вполне реальный период. Главное — научиться тратить деньги на самое необходимое. Вероятно, будет нелегко, зато вы получите собственный уголок для жизни.