Як створити пасивний дохід

Для отримання пасивного доходу спочатку потрібно сформувати відповідний актив: нерухомість, гроші, авторські права. Читайте, що робити далі.

Про отримання пасивного доходу мріють усі. У більшості випадків це джерело приносить гроші, тоді як ви не берете у цьому процесі жодної участі. По суті, ви стаєте фінансово вільною людиною.

Щоб створити пасивний дохід, слід придбати або сформувати актив. Доречно мати один з елементів: нерухомість, середніх розмірів суму грошей, авторські права. Розглянемо кілька стовідсоткових варіантів, які забезпечать вам пасивний дохід.

Спосіб 1. Відкриття депозиту в банку

Такий спосіб — один з найпопулярніших в Україні. Для цього потрібно мати достатню суму, щоб дохід забезпечував ваші мінімальні витрати.

Наприклад, якщо депозитна ставка в банку становить 15% річних, то для отримання доходу 5 тис грн на місяць необхідно відкрити банківський депозит більш ніж на 400 тис грн. Потрібно враховувати, що певний відсоток від цієї суми "з'їдять" комісійні банку, податки та інфляція.

Також можна скористатися валютним депозитом. Щоб отримувати 200 дол при середній ставці 4%, доведеться покласти на рахунок близько 60 тис дол.

При цьому слід враховувати, що банк може збанкрутувати, а сума гарантування депозитів в Україні становить лише 200 тис грн. У зв'язку з цим є сенс покласти гроші у різні банки. Якщо один збанкрутує, ви отримаєте назад всю суму.

Перед відкриттям депозиту переконайтеся, що з банком все гаразд. Почати можна з пошуку в інтернеті. Це дозволить ознайомитися з інформацією, яка з'являлася про банк за останній час. Також варто прочитати відгуки клієнтів.

Один з показників стійкості установи — рівень процентних ставок. Якщо вони дуже високі, значить, у банку низька ліквідність, тобто банк не може сплачувати рахунки. Якщо ставки низькі, значить, банк не ганяється за грошима і в нього все добре.

Спосіб 2. Здавання нерухомості в оренду

Щоб не боятися банкрутства банку, можна купити квартиру або комерційну нерухомість і здавати її в оренду. Наприклад, ви вирішили на свої 60 тис дол придбати однокімнатну квартиру в новому будинку у Києві за 40 тис дол, зробити в ній ремонт і купити побутову техніку та меблі за 20 тис дол.

Так, тут доведеться більше попрацювати, ніж у випадку з депозитом, проте ваш дохід може бути на 30-50% більшим, а ваші ризики — мінімальні.

Якщо добре вивчити первинний ринок нерухомості та інвестувати гроші на етапі зведення будинку, то можна отримати дохід з того, що після введення будинку в експлуатацію куплена квартира подорожчає на 25%.

Ще один варіант — вкласти гроші в нерухомість за кордоном, де дохід може бути ще більшим. Як це зробити — читайте в нашому матеріалі.

Спосіб 3. Інвестиції в цінні папери

Цей спосіб слабо розвинений в Україні, на відміну, наприклад, від Польщі, де кожен фермер знає, що таке фондовий ринок. Утім, це не означає, що ви не можете ним скористатися. Ви можете купити акції компанії, яка виплачує дивіденди, щоб отримувати свій пасивний дохід.

Зазвичай виплати відбуваються раз на рік залежно від кількості акцій. Тут потрібно добре знати іноземний фондовий ринок — вітчизняний ринок капіталу не настільки розвинений, щоб знайти вигідні акції для інвестування. Для таких інвестицій доведеться скористатися послугами фондових брокерів.

Мінусом, на відміну від банківського депозиту або здавання нерухомості в оренду, тут є висока волатильність фондового ринку. Крім того, компанія може не виплачувати дивіденди, якщо її бізнес не приносить прибутку.

Також можна інвестувати в облігації. Наприклад, в Україні є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які вважаються одними з найнадійніших з точки зору інвестицій. Невиплата відсотків за цими паперами рівноцінна банкрутству всієї держави. ОВДП є гривневі та валютні.

За цими облігаціями в певні періоди нараховуються відсотки, що і буде вашим пасивним доходом. У будь-який момент ОВДП можна продати.

Прибутковість за гривневими ОВДП становить 18%, за валютними — близько 5%. Один з плюсів таких інвестицій у тому, що, на відміну від банківських депозитів, з цього доходу не потрібно платити податок 18%, а лише 1,5% військового збору.

Спосіб 4. Дохід з авторських прав

Цей варіант вимагає більше креативу: для отримання доходу від авторських прав потрібно щось створити: написати книгу або музику, намалювати картину, винайти щось унікальне. Потім слід оформити на це авторські права, після чого вам будуть платити відсоток як правовласнику з продажу продуктів, де задіяний ваш винахід.

Наприклад, коли ви дивитеся фільми в кінотеатрах, у титрах часто згадується компанія Dolby Digital. Вона розробила технологію цифрового звуку, за використання якої вона отримує доходи вже десятки років.

Автор серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг, за версією Forbers, стала найбільш високооплачуваним автором 2017 року із статками понад 650 млн дол.

А соліст британської групи Queen Фредді Меркюрі передав авторські права на пісню "Богемна рапсодія" благодійному фонду з боротьби зі СНІДом, щоб він отримував усі майбутні доходи від перевидання цього твору.

Головною перевагою такого способу є можливість передавання авторських прав у спадок. Крім того, дохід можна масштабувати, якщо вашими правами користуватиметься багато організацій одночасно.

Спосіб 5. Запуск ренталу

Ренталами називаються компанії, які здають в оренду техніку. Часто такий бізнес пов'язаний із знімальною діяльністю, коли продакшн, що знімає рекламу або фільм, бере в оренду відсутнє обладнання. Це можуть бути камери, фотоапарати, комплекти світлових приладів, автомобілі та велосипеди.

Для запуску ренталу необхідно вивчити ринок, щоб зрозуміти, на яке обладнання є попит, дізнатися ціновий діапазон, вивчити конкурентів. Потім потрібно купити інвентар і найняти приміщення, де він буде зберігатися. Далі, швидше за все, потрібно буде витратити певні кошти на маркетинг, щоб про вас дізналися.

У таких випадках ефективний метод "сарафанного радіо". На першому етапі сайт не потрібен, але необхідно створити сторінки в соціальних мережах, де є весь інструментарій для ведення комерційної діяльності. Коли все буде готово, запасіться терпінням до моменту, коли ренталом почнуть користуватися.

Однозначний мінус — на відміну від зазначених вище способів вам потрібно буде брати активну участь у цьому бізнесі до і після його запуску.

Спосіб 6. Стати блогером

Блогер — це не професія, а життя. Під пасивним доходом тут потрібно розуміти те, що блогерський спосіб життя буде приносити вам гроші. Спочатку слід визначитися з нішею: спорт, мистецтво, шоу-бізнес або саме ваше життя, яке може бути цікаве людям. Найкраще вибрати те, в чому ви добре розбираєтеся.

Далі виберіть платформу з урахуванням своєї цільової аудиторії. Більш масова аудиторія "живе" в соціальних мережах Instagram та Facebook. Для ведення бізнес-блогу з орієнтиром на західного читача підійде платформа Medium.

В Україні є блогерські розділи на сайтах і провідних ЗМІ. Серед них — "Українська правда", "Новое время", "Ліга.нет", "Инвестгазета". Крім того, є поняття "влог" — це відеоблог на Youtube.

Після обрання платформи можна починати генерувати контент. Це найбільш складний і тривалий етап. Для цього знадобиться, як мінімум, смартфон, на який ви будете знімати фото і відео. Також бажано мати ноутбук, якщо є потреба писати текстовий контент і редагувати відео.

Наповнення мусить бути якісним, щоб виділятися серед конкурентів. Публікувати контент необхідно регулярно, щоб ваша аудиторія активно ділилася ним у соціальних мережах і не втрачала до вас інтерес.

Набравши мінімум 5 тис передплатників, можна починати пропонувати свої послуги з розміщення реклами.

Хоча в більшості випадків рекламодавці знайдуть вас самі.

Також є платформи для лідерів думок, де можна зареєструватися, щоб вам почали пропонувати розміщення реклами на своїй сторінці.

Вартість розміщення реклами вам необхідно визначити для себе самостійно.

У цьому вам допоможе моніторинг ринку. Зараз ціни на розміщення реклами на сторінках лідерів думок починаються від 100-500 дол.

Такий дохід найбільше підходить для активної молоді. До речі, восьмирічний хлопчик із США Раян, який публікує огляди іграшок на своєму каналі Ryan ToysReview у YouTube, за версією Forbers, став найбільш високооплачуваним відеоблогером 2017 року, заробивши за рік 22 млн дол.

Висновок — розмір пасивного доходу залежить від обсягу активу. Щоб його отримувати, спочатку необхідно добряче попрацювати.