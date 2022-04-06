Підсанкційний ВТБ виплатив купони за внутрішніми облігаціями в рублях

Російський підсанкційний банк ВТБ здійснив купонні виплати в рублях власникам своїх внутрішніх субординованих облігацій, номінованих у доларах і євро.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Національного розрахункового депозитарію.

"Здатність Росії продовжувати обслуговування боргу в іноземних валютах є у центрі уваги, оскільки уряд, який досі уникав дефолту, стикається з проблемами з виплатою власникам свого суверенного боргу.

Державний ВТБ, другий за величиною російський банк, здійснив купонні виплати в рублях за двома своїми облігаціями, номінованими в іноземній валюті, випущеними на внутрішньому ринку в 2021 році", - пише агентство.

У понеділок ВТБ здійснив загалом 255,7 млн ​​рублів (3,1 млн доларів) купонних виплат за двома своїми облігаціями, номінованими в євро, і 312,3 млн рублів за облігаціями, номінованими в доларах, випущеними минулого року.

"Деякі російські компанії в інших секторах зіткнулися з труднощами в обслуговуванні своїх зовнішніх боргових зобов’язань, оскільки західні платіжні агенти затримували платежі, оскільки на тлі хвилі санкцій необхідні додаткові перевірки.

Раніше у вівторок виробник алмазів "АЛРОСА" заявив, що звернувся до своєї довіреної особи з проханням до регулятора санкцій Великої Британії отримати спеціальну ліцензію, яка дозволить їй здійснювати купонні виплати за єврооблігаціями на суму 500 мільйонів доларів.

Державна Російська залізниця заявила, що намагалася здійснити виплату відсотків за облігаціями, номінованими у швейцарських франках, але не змогла цього зробити.

Корпорація Steelmaker Evraz у вівторок повідомила, що здійснила регулярну купонну виплату за облігаціями на суму 700 мільйонів доларів зі строком погашення в 2024 році, при цьому виплата була переведена інвесторам вчасно та через їхні відповідні клірингові системи", - додає Reuters.

"Ризик дефолту тягне за собою можливі довгострокові наслідки для Росії, яка зараз має обмежений доступ до своїх золотовалютних резервів, оскільки близько 300 мільярдів доларів державних активів було заморожено західними санкціями у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Якщо Росія не здійснить жодних із своїх майбутніх платежів за облігаціями у заздалегідь визначені терміни, або виплатить у рублях, де вказано долари, євро чи іншу валюту, це буде вважатися дефолтом", - резюмує видання.

Нагадаємо:

Мінфін США вирішив заборонити американським банкам проводити доларові розрахунки за державним боргом Росії із заблокованих активів.

Наявність такого дозволу раніше дозволила РФ уникнути дефолту за суверенним боргом. Зазначається, що режимом санкцій була передбачена можливість списання коштів із заблокованих російських резервів до 25 травня 2022 року. Однак цю дату вирішили наблизити, повідомляє Reuters.

В обігу на міжнародних ринках перебуває 15 випусків російських облігацій на 40 млрд доларів. Раніше Росія шантажувала захід, що оголосить дефолт, якщо там не дозволять скористатися заблокованими російськими резервами. Тепер здійснювати такий шантаж буде набагато складніше, бо невиплата купонів у доларах призведе до оголошення РФ країною-банкрутом.

Економічна правда