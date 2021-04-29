Комісія з грального бізнесу шукає заступника керівника апарату: оклад – 30 тисяч

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей оголосила конкурс на посаду заступника керівника апарату - документи приймають до 5 травня.

Про це повідомляє прес-служба Комісії у Telegram.

Зазначається, що рішення КРАІЛ "Про оголошення конкурсу на заняття посади державної служби категорії "А" прийняли 28 квітня 2021 року.

Серед вимог до кандидатів на посаду:

загальний стаж роботи - не менше 7 років;

досвід роботи на посадах держслужби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сфері публічного управління та адміністрування - не менше трьох років.

вільне володіння державною мовою;

володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька);

освіта: ступінь вищої освіти - не нижче магістра.

Посадовий оклад - 30 300 грн, також передбачена надбавка до окладу за ранг відповідно до постанови Кабміну та інші надбавки, доплати, премії і додаткові стимулюючі виплати відповідно до законодавства.

Серед посадових обов'язків, зокрема:

здійснення організаційного забезпечення роботи апарату у межах делегованих керівником апарату КРАІЛ повноважень;

організація проведення моніторингу діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та за його результатами підготовка щорічного звіту про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

забезпечення створення безкоштовної гарячої лінії та спеціальної форми на офіційному вебсайті КРАІЛ для отримання повідомлень про порушення закону та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор та забезпечення їхнього функціонування;

контроль оприлюднення на офіційному вебсайті КРАІЛ нормативно-правових актів та інших офіційних документів та інформацію з питань, що належать до її компетенції, зокрема інформацію, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.



Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 28 жовтня 2020 року призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Економічна правда