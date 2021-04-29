Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей объявила конкурс на должность заместителя руководителя аппарата - документы принимают до 5 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии в Telegram.

Отмечается, что решение КРАИЛ "Об объявлении конкурса на занятие должности государственной службы категории "А" приняли 28 апреля 2021 года.

Среди требований к кандидатам на должность:

общий стаж работы - не менее 7 лет;

опыт работы на должностях госслужбы категорий "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере публичного управления и администрирования - не менее трех лет;

свободное владение государственным языком;

владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы (английский или французский);

образование: степень высшего образования - не ниже магистра.

Должностной оклад - 30 300 грн, также предусмотрена надбавка к окладу за ранг согласно постановлению Кабмина и другие надбавки, доплаты, премии и дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством.

Среди должностных обязанностей, в частности:

организационное обеспечение работы аппарата в пределах делегированных руководителем аппарата КРАИЛ полномочий;

организация проведения мониторинга деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и по его результатам подготовка ежегодного отчета об основных показателях деятельности в сфере организации и проведения азартных игр;

обеспечение создания бесплатной горячей линии и специальной формы на официальном веб-сайте КРАИЛ для получения сообщений о нарушениях закона и других нормативно-правовых актов в сфере азартных игр и обеспечения их функционирования;

контроль обнародования на официальном веб-сайте КРАИЛ нормативно-правовых актов и других официальных документов и информации по вопросам, относящимся к ее компетенции, включая информацию, которая подлежит обнародованию в соответствии с законодательством.

Напомним:

Кабмин на заседании 28 октября 2020 года назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Экономическая правда