Комиссия по игорному бизнесу ищет заместителя руководителя аппарата: оклад – 30 тысяч
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей объявила конкурс на должность заместителя руководителя аппарата - документы принимают до 5 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Комиссии в Telegram.
Отмечается, что решение КРАИЛ "Об объявлении конкурса на занятие должности государственной службы категории "А" приняли 28 апреля 2021 года.
Среди требований к кандидатам на должность:
- общий стаж работы - не менее 7 лет;
- опыт работы на должностях госслужбы категорий "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере публичного управления и администрирования - не менее трех лет;
- свободное владение государственным языком;
- владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы (английский или французский);
- образование: степень высшего образования - не ниже магистра.
Должностной оклад - 30 300 грн, также предусмотрена надбавка к окладу за ранг согласно постановлению Кабмина и другие надбавки, доплаты, премии и дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством.
Среди должностных обязанностей, в частности:
- организационное обеспечение работы аппарата в пределах делегированных руководителем аппарата КРАИЛ полномочий;
- организация проведения мониторинга деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и по его результатам подготовка ежегодного отчета об основных показателях деятельности в сфере организации и проведения азартных игр;
- обеспечение создания бесплатной горячей линии и специальной формы на официальном веб-сайте КРАИЛ для получения сообщений о нарушениях закона и других нормативно-правовых актов в сфере азартных игр и обеспечения их функционирования;
- контроль обнародования на официальном веб-сайте КРАИЛ нормативно-правовых актов и других официальных документов и информации по вопросам, относящимся к ее компетенции, включая информацию, которая подлежит обнародованию в соответствии с законодательством.
Напомним:
Кабмин на заседании 28 октября 2020 года назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Экономическая правда
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