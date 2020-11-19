Юристи GOLAW виступили на XIX Щорічному Форумі фінансових директорів України

18 листопада відбувся XIX Щорічний Форум фінансових директорів України, партнером якого виступила юридична фірма GOLAW.

Керуючий партнер GOLAW, адвокат Валентин Гвоздій розповів про головні положення Закону про фінмоніторинг та окреслив основні питання, на які бізнес-спільноті потрібно звернути особливу увагу.

"Будь-яке серйозне порушення у сфері фінансового моніторингу може мати надзвичайно негативні наслідки для компанії, в тому числі штрафи до 10% відсотків річного обороту. "Не думайте, що фінмоніторинг – це історія, яка Вас не торкнеться. У разі виявлення порушень, контролюючі органи можуть заморозити активи, зупинити видаткові операції та інше", - зазначив спікер.

Валентин також зазначив, що регулювання питання фінмоніторингу буде доповнюватися новими вимогами підзаконних актів, і кількість питань щодо його імплементації буде тільки зростати.

"У наступні два, три місяці ми напевно отримаємо нові положення та норми для всіх, хто причетний до контролю фінансових операцій – адвокатів, нотаріусів і не тільки. Необхідно бути відповідальними та обережними, і без допомоги компетентних юристів тут не обійтися", - зауважив Валентин.

Партнер GOLAW, керівник практики податкового права, адвокат Ірина Кальницька приділила увагу податковий реформі 2020 року. На практичних кейсах спікер розповіла про основні нововведення, на які варто звернути увагу компаніям при веденні господарських операцій.

Спікер підкреслила, що в новому році варто очікувати зняття мораторію на проведення податкових перевірок, а тому вкрай важливо дотримуватися нових вимог вже зараз.

"Перш за все нововведення торкнуться компаній, які працюють із нерезидентами, в тому числі і дочірніх компаній нерезидентів в Україні.

Можу порадити компаніям перевірити, чи вони не підпадають під визначення постійного представництва, перевірити всю свою діяльність із нерезидентами загалом.

Завчасно проведений власний податковий аудит допоможе компанії виявити та виправити більшу частину недоліків в роботі, уникнувши тим самим податкових штрафів", - зазначила Ірина.

Партнер GOLAW, адвокат практики кримінального права Анжеліка Моісєєва розповіла про арешт майна в Україні та надала поради, як бізнесу проконтролювати законність накладення арешту та захистити свої права. Анжеліка звернула увагу на типові помилки у роботі слідчих суддів.

Серед них – порушення процесуальних строків при зверненні органу досудового розслідування з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку.

"Клопотання про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуку майна повинно бути подано у чітко визначені кримінальним процесуальним законодавством строки. У разі пропуску вказаних строків, їх відновлення слідчим суддею не передбачено.

Слідчий суддя, отримавши клопотання з порушенням строку, зобов’язаний відмовити у його задоволенні. У випадку ж його задоволення, пропуск строку є підставою для скасування постановленої ухвали", - зазначила Анжеліка.

Модератором заходу виступив партнер GOLAW, керівник практики корпоративного права та М&A, адвокат Максим Лебедєв.