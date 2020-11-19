Юристы GOLAW выступили на XIX Ежегодном Форуме финансовых директоров Украины

Управляющий партнер GOLAW, адвокат Валентин Гвоздий рассказал о главных положениях Закона о финмониторинге и обозначил основные вопросы, на которые бизнес-сообществу нужно обратить особое внимание.

"Любое серьезное нарушение в сфере финансового мониторинга может иметь чрезвычайно негативные последствия для компании, в том числе штрафы до 10% процентов годового оборота.

Не думайте, что финмониторинг - это история, которая Вас не коснется. В случае выявления нарушений, контролирующие органы могут заморозить активы, остановить расходные операции и прочее", - отметил спикер.

Валентин также отметил, что регулирование вопроса финмониторинга будет дополняться новыми требованиями подзаконных актов, и количество вопросов относительно его имплементации будет только расти.

"В следующие два, три месяца мы наверняка получим новые положения и нормы для всех, кто причастен к контролю финансовых операций - адвокатов, нотариусов и не только. Необходимо быть ответственными и осторожными, и без помощи компетентных юристов здесь не обойтись", - отметил Валентин.

Партнер GOLAW, руководитель практики налогового права, адвокат Ирина Кальницкая уделила внимание налоговой реформе 2020 года. На практических кейсах спикер рассказала об основных нововведениях, на которые стоит обратить внимание компаниям при ведении хозяйственных операций.

Спикер подчеркнула, что в новом году стоит ожидать снятия моратория на проведение налоговых проверок, а потому крайне важно соблюдать новые требования уже сейчас.

"Прежде всего, нововведения коснутся компаний, которые работают с нерезидентами, в том числе и дочерних компаний нерезидентов в Украине.

"Могу посоветовать компаниям проверить, не подпадают ли они под определение постоянного представительства, проверить всю свою деятельность с нерезидентами в целом.

Заблаговременно проведенный собственный налоговый аудит поможет компании выявить и исправить большую часть недостатков в работе и избежать тем самым налоговых штрафов", - отметила Ирина.

Партнер GOLAW, адвокат практики уголовного права Анжелика Моисеева рассказала об аресте имущества в Украине и предоставила советы, как бизнесу проконтролировать законность наложения ареста и защитить свои права.

Анжелика обратила внимание на типичные ошибки в работе следственных судей. Среди них - нарушение процессуальных сроков при обращении органа досудебного расследования по ходатайству об аресте имущества, изъятого при проведении обыска.

"Ходатайство об аресте временно изъятого при проведении обыска имущества должно быть подано в четко определенные уголовным процессуальным законодательством сроки. В случае пропуска указанных сроков, их восстановление следственным судьей не предусмотрено.

Следственный судья, получив ходатайство с нарушением срока, обязан отказать в его удовлетворении. В случае же его удовлетворения, пропуск срока является основанием для отмены постановленного решения", - отметила Анжелика.

Модератором мероприятия выступил партнер GOLAW, руководитель практики корпоративного права и M&A, адвокат Максим Лебедев.