Сorteva Agriscience оголоcила переможниць освітньо-грантової програми TalentA

Компанія нагородила найкращі проєкти з підтримки продовольчої безпеки громад, виділив гранти на загальну суму 19 000 доларів США.

15 жовтня у Всесвітній день сільських жінок міжнародна науково-дослідницька сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience нагородила переможниць конкурсу проєктів освітньо-грантової програми TalentA, яку компанія ініціювала вперше цього року в Україні.

Corteva надала п’ять грантів на загальну суму 19 000 доларів США для підтримки фермерок із сільської місцевості та сприянню розвитку місцевих громад Одеської, Полтавської, Львівської, Херсонської та Закарпатської областей.

З понад 90 заявок до участі в програмі було відібрано 20 фермерок. Фіналістками програми стали жінки віком від 26 до 62 років, які проживають у сільській місцевості різних регіонів України та працюють у традиційних сферах сільського господарства: вирощування зернових, овочівництво, тваринництво, птахівництво, бджільництво, садівництво.

Протягом двох місяців навчання в освітньому онлайн-хабі програми TalentA учасниці, які подолали конкурсний відбір, прослухали 27 лекцій, своїм досвідом та знаннями з ними поділилися 20 відомих експертів викладацької та бізнес-спільнот, практики фермерських господарств та кооперативів і об’єднаних територіальних громад, представники торговельних мереж та компаній, які є споживачами фермерської продукції.

Фахівці Corteva Agriscience приєдналися до тренерського складу, поділившись із учасницями передовим досвідом світових аграрних інновацій, фінансових рішень та знаннями з розвитку ділових навичок лідерів.

Другою частиною програми стало змагання за грантові кошти на підтримку продовольчої безпеки громад.

Перше місце та грант в 5000 доларів отримала одесітка Віра Попаз з проєктом для очищення води в Кубеськом ОТГ - очисна споруда забезпечуватиме якісною питною водою територію 16 населених пунктів, або близько 200 тисяч людей.

Друге місце та грант в 4000 доларів отримали полтавчанка Марія Мосейчук з проєктом "Втілення міжнародних стандартів харчової безпеки у крафтових виробників меду", який передбачає створення цеху з викачки та переробки меду по міжнародних стандартах для власників навколишніх пасік та створення медового кооперативу з подальшим забезпеченням продуктами бджільництва місцевого дитячого садка та літніх людей, та власниці ферми в Прикарпатті Катерина Лісова та Катерина Ільків з проєктом "Відродження фермерства в Карпатах", до якого планується залучити селян, які також будуть займатися козівництвом та виробництвом козячих сирів, для розвитку регіону та залучення туристів.

Третє місце та грант в 3000 доларів розділили Тетяна Страмнова з проєктом "Контактна ферма "Коза Амальтея", що передбачає соціальну адаптацію дітей з аутизмом та Еріка Шапочка з проєктом "Мобільна спецслужба допомоги саду "Захисники рослин", у межах якого спеціальна мобільна бригада буде допомагати фермерам доцільно використовувати ЗЗР, утилізувати тару та в перспективі дозволить покращити на 25% якість та безпечність продукції та урожайність в садах.

Підтримка проєктів фермерок дуже важлива в контексті сталого розвитку місцевих громад та дозволяє забезпечувати розвиток регіону, впевнена Анна Бабіч, координатор програми TalentA, менеджер з корпоративних комунікацій Corteva Agriscience у Центральній та Східній Європі.

"Саме жінки є основою громад, саме завдяки їх щоденній кропіткій праці в сільській місцевості розвиваються нові проєкти, створюються можливості для розвитку.

Але, на жаль, в багатьох країнах становище жінки ще не є цілком рівноправним, тому ми в Corteva Agriscience вважаємо, що варто звертати особливу увагу на їх підтримку.

Це відповідає нашим корпоративним Цілям сталого розвитку 2030, адже підтримка жінок – це підтримка громад, а громади є основою процвітання країни, а значить кожного з нас", - запевнила Анна.





Програма TalentA заснована за ініціативи та фінансування компанії Corteva Agriscience та за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Фонду ООН у галузі народонаселення, Центру "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності", Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та громадської організації "Всеукраїнська Рада Жінок-Фермерів".

Медіа-партнери програми: генеральний медіа-партнер – журнал "ЗЕРНО", спеціальний медіа-партнер – інформаційне аграрне агентство Agravery.com, діловий медіа-партнер – журнал "БІЗНЕС", онлайн медіа-партнер – Економічна Правда.

Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт www.talenta.org.ua, а також слідкуйте за перебігом Програми TalentA у Facebook.