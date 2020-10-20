Сorteva Agriscience объявила победительниц образовательно-грантовой программы TalentA

Компания наградила лучшие проекты по поддержке продовольственной безопасности общин, выделила гранты на общую сумму 19 000 долларов США.

15 октября во Всемирный день сельских женщин международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience награждает победительниц конкурса проектов образовательно-грантовой программы TalentA, которую компания инициировала впервые в этом году в Украине.

Corteva предоставила пять грантов на общую сумму 19 000 долларов США для поддержки фермерок из сельской местности и содействию развитию местных общин Одесской, Полтавской, Львовской, Херсонской и Закарпатской областей.

Из более 90 заявок к участию в программе было отобрано 20 фермерок. Финалистками программы стали женщины в возрасте от 26 до 62 лет, проживающих в сельской местности различных регионов Украины и работающих в традиционных сферах сельского хозяйства: выращивание зерновых, овощеводство, животноводство, птицеводство, пчеловодство, садоводство.

В течение двух месяцев обучения в образовательном онлайн-хабе программы TalentA участницы, преодолевшие конкурсный отбор, прослушали 27 лекций, своим опытом и знаниями с ними поделились 20 известных экспертов преподавательских и бизнес-сообществ, практики фермерских хозяйств и кооперативов и объединенных территориальных общин, представители торговых сетей и компаний, которые являются потребителями фермерской продукции.

Специалисты Corteva Agriscience присоединились к тренерскому составу, поделившись с участниками передовым опытом мировых аграрных инноваций, финансовых решений и знаниями по развитию деловых навыков лидеров.

Второй частью программы стало соревнование за гранты на поддержку продовольственной безопасности общин.

Первое место и грант в 5000 долларов получила одеситка Вера Попаз с проектом очистки воды в Кубеськом ОТГ - очистное сооружение будет обеспечивать качественной питьевой водой территорию с 16 населенными пунктами, или около 200 000 человек.

Второе место и грант в 4000 долларов получили полтавчанка Мария Мосейчук с проектом "Воплощение международных стандартов пищевой безопасности для крафтовых производителей меда", который предусматривает создание цеха по выкачке и переработке меда по международным стандартам для владельцев окружающих пасек и создание медового кооператива с последующим обеспечением продуктами пчеловодства местного детского сада и пожилых людей, и владелицы фермы в Прикарпатье Екатерина Лисова и Екатерина Илькив с проектом "Возрождение фермерства в Карпатах", в который планируется привлечь селян, которые также будут заниматься разведением коз и производством козьих сыров, для развития региона и привлечения туристов.

Третье место и грант в 3000 долларов разделили Татьяна Страмнова с проектом "Контактная ферма "Коза Амальтея", предусматривающий социальную адаптацию детей с аутизмом, и Эрика Шапочка с проектом "Мобильная спецслужба помощи садам "Защитники растений", в рамках которого специальная мобильная бригада будет помогать фермерам разумно использовать СЗР, утилизировать тару и в перспективе позволит улучшить на 25% качество и безопасность продукции и урожайность в садах.

Поддержка проектов фермерок очень важна в контексте устойчивого развития местных сообществ и позволяет обеспечивать развитие региона, уверена Анна Бабич, координатор программы TalentA, менеджер по корпоративным коммуникациям Corteva Agriscience в Центральной и Восточной Европе.

"Именно женщины являются основой общин, именно благодаря их ежедневной кропотливой работе в сельской местности развиваются новые проекты, создаются возможности для развития.

Но, к сожалению, во многих странах положение женщины еще не вполне равноправно, поэтому мы в Corteva Agriscience считаем, что следует обращать особое внимание на их поддержку.

Это соответствует нашим корпоративным Целям устойчивого развития 2030, ведь поддержка женщин - это поддержка общин, а общины является основой процветания страны, а значит каждого из нас", - заверила Анна.

Программа TalentA основана по инициативе и финансируется компанией Corteva Agriscience и при поддержке Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Фонда ООН в области народонаселения, Центра "Развитие корпоративной социальной ответственности", Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и общественной организации "Всеукраинская Совет женщин-фермеров".

Медиа-партнеры программы: генеральный медиа-партнер - журнал "ЗЕРНО", специальный медиа-партнер - информационное аграрное агентство Agravery.com, деловой медиа-партнер - журнал "БИЗНЕС", онлайн медиа-партнер - Экономическая Правда.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.talenta.org.ua, а также следите за ходом Программы TalentA в Facebook.