Президент Володимир Зеленський очікує, що будівельні роботи в аеропорту Дніпра розпочнуться вже наприкінці вересня після проведення необхідних тендерних процедур.

Про це він повідомив під час робочої поїздки до Дніпропетровської області передає Інтерфакс-Україна.

"Після 15 вересня відразу більшість важливих тендерних процедур під керівництвом міністра інфраструктури Владислава Криклія, це його особиста відповідальність, буде проведено. Відповідні органи проведуть ці тендерні процедури, і я упевнений, що ми з вами до кінця вересня вже побачимо роботи, які підуть прямо на місці", - сказав він .