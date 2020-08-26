Зеленський очікує, що будівельні роботи в аеропорту Дніпра розпочнуться вже наприкінці вересня
Середа, 26 серпня 2020, 12:26
Президент Володимир Зеленський очікує, що будівельні роботи в аеропорту Дніпра розпочнуться вже наприкінці вересня після проведення необхідних тендерних процедур.
Про це він повідомив під час робочої поїздки до Дніпропетровської області передає Інтерфакс-Україна.
"Після 15 вересня відразу більшість важливих тендерних процедур під керівництвом міністра інфраструктури Владислава Криклія, це його особиста відповідальність, буде проведено. Відповідні органи проведуть ці тендерні процедури, і я упевнений, що ми з вами до кінця вересня вже побачимо роботи, які підуть прямо на місці", - сказав він .
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