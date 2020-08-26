Зеленский ожидает, что строительные работы в аэропорту Днепра начнутся уже в конце сентября
Среда, 26 августа 2020, 12:26
Президент Владимир Зеленский ожидает, что строительные работы в аэропорту Днепра начнутся уже в конце сентября после проведения необходимых тендерных процедур.
Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Днепропетровскую область передает Интерфакс-Украина.
"После 15 сентября сразу большинство важных тендерных процедур под руководством министра инфраструктуры Владислава Криклия, это его личная ответственность, будут проведены. Соответствующие органы проведут эти тендерные процедуры, и я уверен, что мы с вами до конца сентября уже увидим работы, которые пойдут прямо на месте", - сказал он.
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