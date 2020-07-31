Економіка Італії у 2 кварталі скоротилась на рекордні 12,4%, але менше, ніж очікували
ВВП Італії у другому кварталі 2020 року знизився на рекордні 12,4%.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це оголосило національне статистичне агентство Istat.
В Istat це падіння називають "безпрецедентним" і пояснюють економічними наслідками карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Водночас, цей показник виявився кращим, ніж деякі попередні прогнози.
Наприклад, італійський банк Unicredit прогнозував падіння ВВП на 18%.
Нагадаємо, Італія стала першою країною Європи, якій довелося запроваджувати жорсткі карантинні обмеження. Там вони почалися ще на початку березня. Перші послаблення почалися з 4 травня.
Як повідомлялося раніше, ВВП Франції у другому кварталі впав на рекордні 13,8%, що стало найгіршим показником з 1949 року. Втім, він виявився кращим, ніж попередній прогноз про падіння на 17%.
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