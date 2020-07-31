Экономика Италии во 2 квартале сократилась на рекордные 12,4%, но меньше, чем ожидали

ВВП Италии во втором квартале 2020 снизился на рекордные 12,4%.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом объявило национальное статистическое агентство Istat.

В Istat это падение называют "беспрецедентным" и объясняют экономическими последствиями карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

В то же время, этот показатель оказался лучше, чем некоторые предыдущие прогнозы.

Например, итальянский банк Unicredit прогнозировал падение ВВП на 18%.

Напомним, Италия стала первой страной Европы, которой пришлось вводить жесткие карантинные ограничения. Там они начались еще в начале марта. Первые ослабление начались с 4 мая.

Как сообщалось ранее, ВВП Франции в I квартале упал на рекордные 13,8%, что стало худшим показателем с 1949 года. Впрочем, он оказался лучше, чем предыдущий прогноз о падении на 17%.

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Европейская правда