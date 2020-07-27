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Нідерланди встановили карантин для приїжджих з України та низки інших країн

Понеділок, 27 липня 2020, 11:03
 

Влада Нідерландів запроваджує двотижневу самоізоляцію для громадян, які повертаються з країн, де зафіксована велика кількість випадків інфікування COVID-19, до їх числа входить і Україна.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на МЗС Нідерландів

Дослівно МЗС: "У зв'язку з високим ризиком поширення коронавірусу уряд закликає до 14-денного карантину після прибуття в Нідерланди з країни, яка має помаранчевий або червоний код".

Деталі: Відповідні рекомендації міністерство підготувало щодо кожної країни.

Україна входить до переліку держав, після повернення з яких двотижневий карантин є обов‘язковим.

МЗС Нідерландів наголошує, що карантин обов’язковий у тому числі для тих, у кого немає жодних симптомів COVID-19.

Українська правда

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Нідерланди авіа коронавірус

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