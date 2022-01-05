Міжнародна компанія вийшла з газового бізнесу Пінчука

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Газовидобувна компанія Geo Alliance Group Limited, бенефіціаром якої є олігарх Віктор Пінчук, завершила угоду з купівлі 50% акцій компанії, яка об'єднує українські нафтогазові активи Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited у компанії Arawak Energy Ukraine B.V.

Про це повідомляє пресслужба Geo Alliance.

Arawak Energy Ukraine входить до групи компаній Vitol, найбільшого у світі незалежного трейдера енергоносіїв.

"У результаті угоди компанія Geo Alliance Group Limited та її акціонери стали власниками 100% акцій Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited", – йдеться в повідомленні.

Інші деталі угоди обмежені договором конфіденційності.

Антимонопольний комітет України дав дозвіл на цю угоду 23 грудня 2021 року.

"Гео Альянс" входить до міжнародної інвестиційно-консалтингової групи EastOne, яка об'єднує активи Пінчука. Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited – холдингова компанія групи компаній, що працюють у нафтогазовому секторі України з 2004 року. Geo Alliance Group є однією з провідних приватних компаній із видобутку газу та газового конденсату, а також найбільшим приватним виробником зрідженого вуглеводневого газу в Україні.

У 2012 році EastOne оголосила про стратегічне партнерство між "Гео Альянсом" та компанією Arawak Energy Ukraine. Тоді нідерландці придбали 25% акцій компанії, збільшивши пакет до 50% у 2017 році.

У 2020 році група "Гео Альянс" скоротила рівень видобутку природного газу до 203 млн кубометрів із 210 млн кубометрів роком раніше, нафти та газового конденсату – до 32 тис. тонн із 39 тис. тонн.

Виробництво зрідженого газу знизилося до 19 тис. тонн із 19,6 тис. у 2019 році.

Нагадуємо:

У 2020 році ЕП повідомляла, що Пінчук та мільярдер Іен Тейлор готуються продати газовидобувну компанію Geo Alliance.

Читайте детальніше у публікації: Пінчук продає газовий бізнес: що сталось і чому це недобре для галузі

Економічна правда