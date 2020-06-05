Київ поки не буде відкривати кафе та басейни

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ поки не буде послаблювати карантин через невідповідність одному із критеріїв МОЗ, рішення про відкриття ресторанів та басейнів приймуть наступного тижня.

Джерело: брифінг міського голови 5 червня

Пряма мова: "Уряд, як ви знаєте, дозволив більшості міст, де показники в межах визначених, перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни. У Києві на сьогодні один з трьох показників – щодо кількості хворих на сто тисяч населення - перевищує норму. І сьогодні становить 14,9.

Тому, ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення.

Рішення щодо роботи в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо. - Виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні. Тобто, коміся із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня".

Деталі: Станом на 5 червня у столиці 3292 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, 73 людини померли. За минулу добу кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 82 людини. Померли 4 хворих.