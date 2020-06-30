В ОП кажуть, що заборгованість перед шахтарями мала бути погашена

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів каже, що заборгованість перед шахтарями, накопичену з початку року, уже мали погасити.

Джерело: Ковалів, на зустрічі з представниками шахтарських організацій, цитує Офіс президента

Пряма мова: "Станом на сьогодні та заборгованість, яка була накопичена з початку року, мала бути погашена. Уряд ухвалив усі необхідні рішення за дуже короткий термін".

Деталі: За словами Ковалів, 26 червня Кабінет міністрів ухвалив необхідні рішення для виділення з бюджету близько 340 млн грн на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам усіх державних шахт. Була затримка лише з однією копальнею, яка одержить кошти сьогодні.

Заступниця глави ОП наголосила, що Володимир Зеленський поставив завдання щодо недопущення в майбутньому накопичення заборгованості з виплати заробітної плати, а також щодо відновлення нормальної роботи шахт і нарощування експорту електроенергії.

Ковалів закликала учасників акції сформувати переговорну групу від шахтарів і спільно працювати над розв'язанням нагальних проблем. Вона запевнила, що Офіс глави держави максимально цьому сприятиме.