Что предшествовало: Председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что у Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", "Первомайскуголь", представителей шахт Львовско-Волынского бассейна.
В ОП говорят, что задолженность перед шахтерами уже должна быть погашена
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив говорит, что задолженность перед шахтерами, накопленную с начала года, уже должны были погасить.
Источник: Ковалив на встрече с представителями шахтерских организаций, цитирует Офис президента
Прямая речь: "По состоянию на сегодня и задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок".
Детали: По словам Ковалив, 26 июня Кабинет министров принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 млн грн на погашение задолженности по заработной плате работникам всех государственных шахт. Была задержка только с одним рудником, который получит средства сегодня.
Заместитель главы ОП отметила, что Владимир Зеленский поставил задачу по недопущению в будущем накопления задолженности по выплате заработной платы, а также по возобновлению нормальной работы шахт и наращивания экспорта электроэнергии.
Ковалив призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением насущных проблем. Она заверила, что Офис главы государства будет максимально этому способствовать.
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