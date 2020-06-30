В ОП говорят, что задолженность перед шахтерами уже должна быть погашена

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив говорит, что задолженность перед шахтерами, накопленную с начала года, уже должны были погасить.

Источник: Ковалив на встрече с представителями шахтерских организаций, цитирует Офис президента

Прямая речь: "По состоянию на сегодня и задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок".

Детали: По словам Ковалив, 26 июня Кабинет министров принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 млн грн на погашение задолженности по заработной плате работникам всех государственных шахт. Была задержка только с одним рудником, который получит средства сегодня.

Заместитель главы ОП отметила, что Владимир Зеленский поставил задачу по недопущению в будущем накопления задолженности по выплате заработной платы, а также по возобновлению нормальной работы шахт и наращивания экспорта электроэнергии.

Ковалив призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением насущных проблем. Она заверила, что Офис главы государства будет максимально этому способствовать.