З бюджету виділять ще 300 мільйонів на зарплату шахтарям
Кабінет міністрів планує виділити з бюджету 300 мільйонів гривень на виплату заробітної плати працівникам державних вуглевидобувних підприємств.
Відповідне протокольне доручення затверджено на засіданні уряду, повідомляє "Укрінформ".
"Погодити зі зверненням Верховної Ради до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів із загального фонду державного бюджету на виплату заробітних плат працівникам державних вуглевидобувних підприємств у сумі 300 млн грн та доручити підготувати відповідний проєкт акта Мінекономіки разом з Мінфіном, Міненерго та Мін'юстом і невідкладно подати на розгляд уряду", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Нагадуємо:
8 грудня Міністерство енергетики перерахувало на виплати заробітної плати працівникам державних шахт 300 млн грн.
На початок грудня на державних шахтах вугільної промисловості заборгованість із зарплати сягнула 2,34 млрд грн.
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