Горілка Green Day стала лідером за динамікою росту серед українських горілчаних ТМ

За даними соціологічного дослідження "ММІ Україна" горілка Green Day, набирає популярність серед споживачів України найшвидшими темпами в порівнянні з українськими конкурентами, і увійшла до п'ятірки найбільш динамічно зростаючих серед всесвітніх лідерів ринку.

Як ми можемо переконатися, свій слоган "Ранок буде добрим!" - Green Day успішно виправдовує.