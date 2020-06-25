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Горілка Green Day стала лідером за динамікою росту серед українських горілчаних ТМ
Четвер, 25 червня 2020, 08:00
За даними соціологічного дослідження "ММІ Україна" горілка Green Day, набирає популярність серед споживачів України найшвидшими темпами в порівнянні з українськими конкурентами, і увійшла до п'ятірки найбільш динамічно зростаючих серед всесвітніх лідерів ринку.
Як ми можемо переконатися, свій слоган "Ранок буде добрим!" - Green Day успішно виправдовує.
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