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Водка GREENDAY стала лидером по динамике роста среди украинских водочных ТМ
Четверг, 25 июня 2020, 08:00
По данным социологического исследования "ММІ Украина" водка Green Day, набирает популярность среди потребителей Украины самыми быстрыми темпами в сравнении с украинскими конкурентами, и вошла в пятерку самых динамично растущих среди всемирных лидеров рынка.
Как мы можем убедиться, свой слоган "Утро будет добрым!" - Green Day успешно оправдывает.
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