Авіакомпанія Turkish Airlines продовжила термін призупинення польотів
Турецька авіакомпанія Turkish Airlines продовжила термін призупинення польотів до червня.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.
Внутрішні рейси будуть призупинені до 4 червня, а міжнародні - до 10 червня. Раніше повідомлялося, що зупинка рейсів триватиме до 28 травня.
Крім того, згідно з рішенням, щойно польоти відновляться, буде заборонено перевозити багаж у салоні літака і ручну поклажу перевірятимуть разом з іншим багажем.
Дозволена раніше ручна поклажа вагою до 8 кілограмів буде додана до норми багажу пасажирів. Невеликі сумки можна буде взяти в салон.
Раніше стало відомо, що британська бюджетна авіакомпанія EasyJet відновить низку рейсів 15 червня, а всім пасажирам та членам екіпажу треба буде носити маски.
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