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Авиакомпания Turkish Airlines продлила срок приостановления полетов

Четверг, 21 мая 2020, 17:38
 

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила срок приостановления полетов до июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Внутренние рейсы будут приостановлены до 4 июня, а международные - до 10 июня. Ранее сообщалось, что остановка рейсов продлится до 28 мая.

Кроме того, согласно решению, как только полеты возобновятся, будет запрещено перевозить багаж в салоне самолета и ручную кладь будут проверять вместе с другим багажом.

Разрешенная ранее ручная кладь весом до 8 килограммов будет добавлена ​​в норму багажа пассажиров. Небольшие сумки можно будет взять в салон.

Ранее стало известно, что британская бюджетная авиакомпания EasyJet возобновит ряд рейсов 15 июня, а всем пассажирам и членам экипажа предстоит носить маски.

Европейская правда

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