Хакери заволоділи особистими даними 9 мільйонів клієнтів лоукостера EasyJet
Британська лоукост-авіакомпанія EasyJet повідомила, що хакери отримали доступ до особистих даних дев'яти мільйонів її клієнтів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Авіакомпанія заявила, що виявила порушення даних в кінці січня і збирається повідомити постраждалих в найближчі кілька днів про заходи, спрямовані на мінімізацію ризиків фішингу.
В EasyJet наголошують, що немає ніяких доказів того, що дані були використані зловмисниками не за призначенням.
Так, адреси електронної пошти та дані про подорожі дев'яти мільйонів людей були розкриті разом з даними кредитних карт більш ніж 2200 клієнтів.
"Ми шкодуємо, що це сталося, і ми хотіли б запевнити клієнтів, що ми дуже серйозно ставимося до безпеки їх інформації" - заявили в авіакомпанії.
Скандал з витоком даних відбувається в критичний момент для керівництва EasyJet, оскільки авіакомпанія бореться з низкою проблем, включаючи відновлення польотів в міру ослаблення пандемії коронавірусу.
Засновник і найбільший акціонер авіакомпанії, сім'я Стеліоса Хаджі-Іоанну, також прагне усунути з посади головного виконавчого директора Йохана Лундгрена і трьох інших членів ради директорів в ході голосування акціонерів, яке має відбутися в найближчу п'ятницю.
У центрі скандалу - замовлення на нові літаки Airbus вартістю 4,5 млрд фунтів стерлінгів, який, на думку Стеліоса, повинен бути скасований.
Магнат хоче, щоб кошти були використані щоб допомоги компанії вийти з пандемічної кризи.
EasyJet звільнила тисячі співробітників і позичила 600 мільйонів фунтів стерлінгів в рамках підтримуваної урядом схеми фінансування.
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