Інвестори помилково підняли акції "тезки" сервісу Zoom майже в 6 разів

Інвестори переплутали тікери пекінського виробника комунікаційного обладнання Zoom Technologies з сервісом відеозв'язку Zoom - Zoom Technologies використовує тікер Zoom, а Zoom Video Communications - ZM.

В результаті вартість акцій китайської компанії до 20 березня виросла на 557% в порівнянні з 2 березня.

На піку зростання цінні папери Zoom Technologies коштували $20,9.

Інтерес до сервісу для відеоконференцій Zoom був викликаний масовим переходом на віддалену роботу.

23 березня сервіс подорожчав на $14 млрд до $43,3 млрд.

Акції компанії виросли на 20,26% до $157 за штуку.

До 21:08 за Києвом 24 березня 2020 року акції китайської Zoom Technologies подешевшали на 18,39% і торгувалися по $8,12 за штуку. Ринкова капіталізація зросла до $25,13 млн.

Нагадуємо:

На тлі масового переведення співробітників на роботу з дому у зв'язку із пандемією коронавірусу акції сервісу для відеоконференцій Zoom виросли майже вдвічі.

Економічна правда