Всі розділи
Укр / Рус

Суд наказав Tesla зупинити вирубку лісу на місці будівництва заводу під Берліном

Понеділок, 17 лютого 2020, 09:00
 

Вищий адміністративний суд (OVG) Берліна-Бранденбургу в суботу наказав призупинити роботи з вирубки дерев на околицях Берліна, де американський виробник електромобілів Tesla планує побудувати свій перший в Європі завод "Gigafactory".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus.

Tesla будує великий завод на місці лісу в Грюнгайде, плануючи розпочати там виробництво електрокарів наступного року. 

Лише у п’ятницю суд у Франкфурті-на-Одері відкинув екстрений позов двох німецьких екологічних груп, які хочуть не допустити вирубки дерев у лісі біля Берліна, дозволивши Tesla виконувати роботи. 

А в суботу Вищий адмінсуд наказав зупинити вирубку, поки не буде розглянута скарга активістів на п’ятничне рішення суду.

Tesla розпочала очищення лісу на площі 92 га у четвер. Після критики екологічних груп компанія вже оголосила різні заходи щодо переселення дикої природи з постраждалих районів.

Як повідомляє німецька газета Tagesspiegel, Tesla має переселити "лісових мурах, плазунів і п'ять кажанів" з цього району. Виробник автомобілів також пообіцяв повісити тут 400 шпаківень, щоб компенсувати вплив вирубки лісів на місця проживання птахів.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Tesla Німеччина

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Котирування акцій Tesla за день впали на 20% через коронавірус 6 лютого 2020, 14:40
Акції Tesla виросли на 20%, а Маск заробив 5 мільярдів доларів 4 лютого 2020, 18:31
Капіталізація Tesla вперше перевищила 100 мільярдів доларів 22 січня 2020, 15:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!