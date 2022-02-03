Tesla відкличе більше 800 тисяч машин через проблему з сигналом паска безпеки

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Виробник електромобілів Tesla відкличе 817 тисяч автомобілів у США через можливу помилку зі спрацьовуванням звукового сигналу, що повідомляє про непристебнутий пасок безпеки.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) країни.

Відкликанню підлягають деякі автомобілі Model S та Model X випуску 2021-2022 років, Model 3 2017-2022 років та Model Y 2020-2022 років.

У звіті йдеться, що ці моделі не відповідають федеральному стандарту безпеки транспортних засобів "Захист пасажирів від зіткнень".

Встановлено, що через помилку у програмному забезпеченні звуковий сигнал, що сповіщає водія про непристебнутий пасок, може не спрацьовувати, коли автомобіль заведений.

У компанії пообіцяли виправити помилку і оновити програмне забезпечення. Станом на 31 січня компанії невідомо про будь-які аварії чи травми, пов'язані з цією проблемою.

Нагадаємо:

Автовиробник Tesla відкликає 53 822 електромобіля в США для зміни налаштувань автопілота.

Економічна правда