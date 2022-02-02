Tesla відкликає 54 тисячі авто у США для налаштувань автопілота

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Автовиробник Tesla відкликає 53 822 електромобіля в США для зміни налаштувань автопілота.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що програмне забезпечення автопілота дає змогу проїжджати перехрестя без зупинки за певних умов, тоді як місцеве законодавство зобов’язує робити такі зупинки.

У компанії заявили, що станом на 27 січня їй невідомо про будь-які претензії щодо гарантії, аварії, травми або смертельні випадки, пов’язані з проблемою.

За словами Маска, жодних проблем з безпекою не виникало.

"Автомобіль просто сповільнювався до 2 миль на годину та продовжував рухатися вперед, якщо було чітко зрозуміло, що на шляху нема ні автомобілів, ні пішоходів", - сказав CEO компанії.

Нагадаємо:

Автовиробник Tesla у 2021 році отримав 5,52 млрд доларів чистого прибутку (ріст у 7,7 разів) проти 721 млн доларів роком раніше.

Економічна правда