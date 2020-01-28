Кирило Шевченко: Ми запустили перший в Україні іпотечний офіс з доступними умовами кредитування

PROMOTED

Укргазбанк запустив перший в Україні іпотечний офіс та зробив іпотечне кредитування простим, зручним, а головне – доступним. Про це йдеться на сайті банку.

Голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко

"Для нас, як державного банку, дуже важливим є спільно з урядом зробити соціальний внесок у життя українців. Ми розуміємо наскільки актуальною залишається проблема власного житла для багатьох сімей. Тому ми створили перший в Україні іпотечний офіс з умовами кредитування, які будуть доступними та не обтяжливими для більшості українців і значно вигіднішими за оренду житла", - наголосив голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

Придбати житло в кредит через іпотечний офіс Укргазбанку можна під 15,5% річних у гривні при чому без жодних комісій за оформлення.

Отримати іпотечний кредит можна на строк до 20 років. Перший власний внесок від 20% від вартості житла.

Дізнатися про можливу суму іпотечного кредиту в Укргазбанку можна без зайвих візитів до банку, заповнивши заявку на сайті, а далі – отримати свій іпотечний сертифікат.