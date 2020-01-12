Меркель закликала добудувати Nord Stream-2, Путін сподівається на завершення за рік

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що будівництво газопроводу "Північний потік - 2" має бути доведено до кінця. У РФ розраховують, що газопровід буде завершено до кінця 2020 або у першому кварталі 2021 року.

Джерело: заява Меркель на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова Меркель: "Ми говорили про проект "Північний потік - 2". Цей проект за допомогою нового європейського законодавства легітимізовано. Нам потрібно довести його до кінця".

"Німеччина та інші європейські країни виграють від "івнічного потоку". "Північний потік - 1", звичайно, працює. "Північний потік - 2" ще не готовий". Усі зацікавлені у диверсифікації своїх газових поставок, і вони будуть продовжувати працювати в цьому напрямку, це дуже важливий проект".

Деталі: За словами Меркель, "Північний потік-2" можна побудувати попри санкції США і Берлін буде продовжувати підтримку цього проекту.

Дослівно: "Я хочу ще раз підкреслити, що, незважаючи на всі політичні проблеми, ми вважаємо, що екстериторіальні санкції - неправильний шлях і тому ми у подальшому підтримуватимемо цей проект, як ми це робили і в минулому", - заявила вона.

Деталі: У свою чергу Путін висловив надію, що "Північний потік-2" буде завершено до кінця поточного року або у першому кварталі 2021 року.

Також президент РФ заявив, що Росія зможе самостійно добудувати будівництво газопроводу "Північний потік-2", проте терміни його завершення будуть зрушені.

Пряма мова Путіна: "Ми, безумовно, зможемо добудувати (газопровід - ред.) самостійно, без залучення іноземних партнерів. Питання у термінах. Це - єдине питання, яке постає в зв'язку з цим. Безумовно, закінчення будівництва буде відсунуто на кілька місяців".

Що передувало:

Коментарі Путіна з'явилися після того, як швейцарсько-голландська компанія Allseas Group призупинила прокладання труб для проекту газогону після того, як Вашингтон запровадив санкції проти "Північного потоку-2".

У Кремлі заявили, що санкції США є порушенням міжнародного права, але вони не зупинять побудову "Північного потоку-2".

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