Регулятор забрав частину ефіру у великого оператора цифрового телебачення

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення погодила проект "Плану заходів щодо вивільнення смуг радіочастот в діапазонах 790 - 862 МГц, 694 - 790 МГц для впровадження радіотехнології LTE".

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

План передбачає перепланування і вивільнення каналів загальнонаціональних цифрових мереж МХ-1, 2, 3, 5 і вивільнення каналів у смугах цифрових дивідендів загальнонаціональної мережі МХ-6.

Подальше мовлення програм, які транслюються в МХ-1, 2, 3, 5, 6, повинно відбуватися в діапазоні 470 - 694 МГц.

"З метою реалізації цих намірів заплановано проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування", – сказано в повідомленні.

Повідомляється, що після перерахунку частот для загальнонаціональних мультиплексів, УДЦР зможе виділити додатковий радіочастотний ресурс для місцевого мовлення.

Нагадуємо:

"Зеонбуд" – оператор цифрової багатоканальної телемережі у складі чотирьох мультиплексів в стандарті DVB-T2 (MPEG-4).

Отримав ліцензію Нацради з телерадіомовлення в грудні 2010 року.

Згідно з опублікованими компанією документів про склад власників за 2018 рік, нею володіють опосередковано через ряд кіпрських, Віргінських і Белізьких компаній п'ять латвійських підприємців і британець Томас Адріан Девід Мілс.

Економічна правда