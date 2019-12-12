Регулятор забрал часть эфира у крупного оператора цифрового телевидения
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал проект "Плана мероприятий по высвобождению полос радиочастот в диапазонах 790 - 862 МГц, 694 - 790 МГц для внедрения радиотехнологии LTE".
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
План предусматривает перепланировку и высвобождение каналов общенациональных цифровых сетей МХ-1, 2, 3, 5 и высвобождение каналов в полосах цифровых дивидендов общенациональной сети МХ-6.
Дальнейшее вещания программ, которые транслируются в МХ-1, 2, 3, 5, 6, должно происходить в диапазоне 470 - 694 МГц.
"С целью реализации этих намерений запланировано проведение конверсии радиочастотного ресурса Украины в полосах радиочастот общего пользования", - сказано в сообщении.
Сообщается, что после пересчета частот для общенациональных мультиплексов, УГЦР сможет выделить дополнительный радиочастотный ресурс для местного вещания.
Напоминаем:
"Зеонбуд" - оператор цифровой многоканальной телесети в составе четырех мультиплексов в стандарте DVB-T2 (MPEG-4).
Получил лицензию Нацсовета по телерадиовещанию в декабре 2010 года.
Согласно опубликованным компанией документам о составе собственников за 2018 год, ею владеют опосредствованно через ряд кипрских, виргинских и белизских компаний пять латвийских предпринимателей и британец Томас Адриан Дэвид Милс.
Экономическая правда
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