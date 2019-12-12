Регулятор забрал часть эфира у крупного оператора цифрового телевидения

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал проект "Плана мероприятий по высвобождению полос радиочастот в диапазонах 790 - 862 МГц, 694 - 790 МГц для внедрения радиотехнологии LTE".

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

План предусматривает перепланировку и высвобождение каналов общенациональных цифровых сетей МХ-1, 2, 3, 5 и высвобождение каналов в полосах цифровых дивидендов общенациональной сети МХ-6.

Дальнейшее вещания программ, которые транслируются в МХ-1, 2, 3, 5, 6, должно происходить в диапазоне 470 - 694 МГц.

"С целью реализации этих намерений запланировано проведение конверсии радиочастотного ресурса Украины в полосах радиочастот общего пользования", - сказано в сообщении.

Сообщается, что после пересчета частот для общенациональных мультиплексов, УГЦР сможет выделить дополнительный радиочастотный ресурс для местного вещания.

Напоминаем:

"Зеонбуд" - оператор цифровой многоканальной телесети в составе четырех мультиплексов в стандарте DVB-T2 (MPEG-4).

Получил лицензию Нацсовета по телерадиовещанию в декабре 2010 года.

Согласно опубликованным компанией документам о составе собственников за 2018 год, ею владеют опосредствованно через ряд кипрских, виргинских и белизских компаний пять латвийских предпринимателей и британец Томас Адриан Дэвид Милс.

Экономическая правда